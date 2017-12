Volo da campioni: Marco Melandri in aliante con Luca Bertossio

Udine (askanews) - Un vero e proprio volo da campioni. Il motociclista Marco Melandri ha voluto festeggiare così il Natale e la fine del 2017: con un volo mozzafiato a bordo di un aliante acrobatico assieme a Luca Bertossio, attuale vice-Campione olimpico ai World games 2017 e già campione del mondo di specialità nel 2012. Teatro dell'appassionante performance, postata sui social network dagli stessi protagonisti: i cieli della provincia di Udine, sull'aviosuperficie di San Mauro a Premariacco.Marco Melandri, 35 anni, campione del mondo di MotoGP della classe 250 con l'Aprilia nel 2002 e pilota Ducati in Superbike, è anche un grande appassionato di volo; titolare dell'attestato di volo per gli ultraleggeri e, da poco, anche della Licenza di pilota privato per gli aerei di Aviazione generale.Luca Bertossio, invece, è uno dei più talentuosi piloti acrobatici italiani. Pilota ufficiale del team Red Bull, nel 2012, a soli 22 anni, con il suo aliante acrobatico ha conquistato il titolo iridato ai World glider aerobatic championships di Dubnika, in Slovacchia e, nel 2015, il titolo di campione olimpico ai World air games di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.