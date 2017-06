Estate, le infradito non fanno più tendenza: ora c'è Nakefit

Nakefit è la start up italiana che promette di dare un gran filo da torcere a un must dell'estate: le infradito. Come? Attraverso una suola in gomma che si può applicare sotto la pianta del piede per evitare di bruciarsi o farsi male.

Le suole Nakefit ssono leggere, ipoallergeniche, facili da indossare e da togliere. Permettono di proteggere il piede anche da batteri e infezioni, ad esempio in piscina, alle terme o negli spogliatoi e le loro suole ipoallegerniche evitano di entrare in contatto con eventuali impurità che si trovino sul pavimento.

Nakefit è un prodotto made in Italy, idoneo anche per chi segue la filosofia vegan e il gimnopodismo, cioè chi decide di camminare scalzo nelle proprie attività quotidiane. Le suole si possono già acquistare su Kickstarter, piattaforma di crowdfunding.

Esistono 3 modelli diversi di Nakefit, uno per le donne, uno per gli uomini e uno per i bambini. Le consegne sono previste tra luglio e dicembre 2017, ma i clienti sembrano impazienti di indossare le nuove Nakefit: la start up infatti ha già raggiunto la soglia di 140mila euro raccolti, quando l’obiettivo iniziale era di soli 20mila euro.