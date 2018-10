Adele la più ricca celebrità under 30 in Gran Bretagna

E' sempre la cantante Adele la celebrita' britannica under 30 piu' ricca. Dopo che nello scorso maggio il "classico" elenco dei piu' ricchi del "Sunday Times" aveva indicato Adele al numero 1 nella sua "Rich list" dei giovani famosi all'ombra del Big Ben, anche la rivista "Heat" giunge alle stesse conclusioni. Mentre il "Sunday Times" aveva riportato che Adele puo' contare su un patrimonio personale di 140 milioni di sterline, "Heat", nella sua "Top Ten Richest British Celebrities Aged 30 and Under", parla di 147. Se il numero uno e' lo stesso per entrambe le pubblicazioni, differisce pero' buona parte del resto della Top 10. Il settimanale di entertainment del Bauer Media Group pone sulla piazza d'onore Ed Sheeran con 94 milioni di sterline; al terzo posto l'attore Daniel Radcliffe con 87. Il cantante Harry Styles degli One Direction e' quarto, mentre sulla quinta tacca c'e' l'attrice Emma Watson. Tolto il sesto posto, ad appannaggio del gruppo femminile delle Little Mix, il resto della Top 10 e' interamente composto dagli altri membri degli One Direction.