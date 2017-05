Brigitte Trogneux, addio minigonne: lo stile rock-chic della signora Macron

Donna bella ed elegante, Brigitte Trogneux, 64 anni, è la nuova Première dame francese. A lei, secondo molti, si deve il più prezioso contributo per la vittoria di Emmanuel Macron. Nata ad Amiens, in una famiglia in vista proprietaria di una rinomata pasticceria, Brigitte Trogneux ha creato una famiglia allargata che ha accettato la sua storia d'amore con il giovane Macron, che ancora deve compiere i 40 anni. I giornali francesi che parlano di un Emmanuel Macron molto legato ai sette nipoti di sua moglie e pare che il politico non desideri avere figli propri. Brigitte conosce Emmanuel, quando lui ha solo 15 anni (è la sua prof) e rimane "completamente affascinata" dalla sua intelligenza. "A 17 anni, Emmanuel mi disse: 'qualunque cosa faccia, io la sposerò!", ha raccontato. E così è stato. Oggi Brigitte entra all'Eliseo e i riflettori sono puntati sul suo look.



Sarebbe Mimi Marchand, giornalista francese, amica e consigliera di molti personaggi famosi francesi, a curare l'immagine della premiere dame Brigitte Macron, già al centro di critiche: dalle gonne troppo corte all'eccesso di abbronzatura 365 giorni l'anno (ormai fuori moda) al discusso sostegno del gruppo del lusso LVMH.



Ma il presunto scandalo sugli abiti forniti gratuitamente da LVMH si è già sopito: gli abiti prestati sono regolarmente segnati dallo staff di Macron e poi restituiti alle griffes. In tempo di crisi piace la moglie di un Presidente che chiede abiti in prestito (e li restituisce) invece di spendere cifre esagerate per il suo guardaroba.



L'altra consigliera di Brigitte è proprio Delphine Arnault, figlia di Bernard Arnault patron di LVMH, e direttrice generale di Louis Vuitton. Grazie a lei anche Brigitte, come Emmanuel Macron, ha avuto un'evoluzione stilistica verso un look rock-chic. Gambe in mostra, ma meglio non esagerare con le gonne corte: ecco allora leggings di pelle nera che indossa con giacche dal taglio militare o in pantaloni neri abbinati a chiodo di pelle e tronchetti.