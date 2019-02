Decathlon: arriva l'hijab sportivo per le atlete musulmane. E' gia polemica

Decathlon: arriva l'hijab sportivo per le atlete musulmane

Arriva l'hijab sportivo targato Decathlon. Anche il gruppo francese, come gia' Nike, mette in commercio la versione sportiva del velo islamico allacciato sotto la gola che indossano le donne musulmane e che in Francia (ma anche in Italia, dove e' in vendita nei negozi Nike) ha gia' suscitato polemiche. Nelle prossime settimane "questo accessorio originariamente sviluppato e commercializzato in Marocco su richiesta dei corridori locali, sara' reso disponibile in Francia e in tutti gli store Decathlon nel mondo che lo richiederanno", ha riferito alla AFP Xavier Rivoire, capo della comunicazione di Decathlon United. Che ha aggiunto: "Siamo pienamente impegnati a rendere lo sport accessibile alle donne di tutto il mondo. Il nostro e' quasi un impegno sociale e se permette ai podisti di correre ce lo assumiamo con serenita'". Nei punti vendita Nike e' gia' disponibile un "Hijab per sportive" nei colori nero, grigio o bianco al prezzo di 30 euro.

Già lo scorso 3 gennaio 2019, affaritaliani.it riportava l'annuncio di Nike riguardante il lancio del nuovo hijab sportivo per le atlete musulmane. La notizia aveva scatenato non poche polemiche soprattutto in merito alla scelta del brand di creare Nike Pro Hijab, una nuova linea dedicata esclusivamente a sostenere e rispettare l'importanza ed il valore di tale prodotto.