Elisabetta Gregoraci vita da single: fisico da urlo nella spa. FOTO

Elisabetta Gregoraci sembra godersi i momenti di relax nella sua nuova vita da single, dopo la separazione dall'ex marito Flavio Briatore. "Metti una calabrese sulla neve", scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram, commentando una sua foto super sexy nella spa. Grazie alla foto scattata in controluce, il profilo del suo fisico scultoreo risalta ancora di più. Per Elisabetta Gregoraci è il momento del giusto relax dopo l'allenamento in bicicletta, sempre sulla neve, dove ha sperimentato la "fat bike".

Elisabetta Gregoraci. che topless su Instagram! FOTO

Mentre le immagini di Flavio Briatore, pizzicato a Malindi in jet privato con il figlio Nathan Falco durante le vacanze natalizie, sono diventate viral sul web, ecco su Instagram il topless altamente erotico di Elisabetta Gregoraci: la showgirl si mostra a seno nudo e fa impazzire i fan.

Laetitia Casta pubblica una sua foto nuda quando aveva 19 anni

Instagram: Laetitia Casta

Elisabetta Gregoraci, hot in barca. Giù gli slip per farsi il "bidet". FOTO

Elisabetta Gregoraci paparazzata in barca durante un siparietto hot. Elisabetta Gregoraci, con il suo fisico statuario, è stata immortalata dal Settimanale Nuovo mentre si fa un "bidet" in barca per togliersi la salsedine dopo il bagno. La showgirl, che sarebbe in crisi con il marito Flavio Briatore, sposta gli slip e... le foto fanno il giro del web, come quelle di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip. Per lei "bidet" in diretta tv, con tanto di polemiche.

Cecilia Rodriguez senza slip. Doccia hot con Aida Yespica. FOTO

Puntata del Grande Fratello Vip con momenti a luci rosse quella di ieri sera. Due i siparietti hot. Il primo ha visto protagonista Carmen Di Pietro, che ha rivelato i motivi per i quali conserva il reggiseno nel freezer. 'E' un ottimo metodo per essere ancora più procaci in occasione di una serata galante'... anche se l'effetto dura soltanto un'ora, come ha spiegato la concorrente del Grande Fratello Vip.

Ma il momento più sensuale, diventato in breve ricercatissimo su Twitter e sul web, è stata la doccia di Cecilia Rodriguez insieme ad Aida Yespica. Le due protagoniste si sono sfidate nella stanza delle vasche per determinare il ruolo di capitano della settimana. Ha vinto Aida Yespica, che per 7 giorni sarà ospite del club e potrà beneficiare di privilegi particolari.

Ma l'attenzione si è concentrata su Cecilia Rodriguez quando le due donne si sono fatte la doccia subito dopo la sfida. Tutta presa dal ripulirsi del mais e delle seppie che le erano cadute addosso durante il gioco, Cecilia Rodriguez è stata sorpresa dalle telecamere mentre si abbassava gli slip per pulirsi anche nelle parti intime. Un'inquadratura che ha subito provocato l'imbarazzo di Ilary Blasi e la battuta di Alfonso Signorini. "Cecilia è impegnata nel bidet".