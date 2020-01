Sodalizio tra l'"Anema e Core" e Hollywood durante la settimana pre-Oscar.

Gianluigi Lembo e l'"Anema e Core band" volano in California domenica 2 febbraio per il Los Angeles Italia, il festival che onora il meglio della cultura italiana e italo-americana ogni anno con anteprime cinematografiche, musica, spettacoli e mostre, durante la settimana pre-Oscar. Il Los Angeles Italia si tiene infatti al Chinese Theatre di Hollywood, proprio lo stesso teatro dove vengono consegnate le statuette più ambite al Mondo, e pochi giorni prima della notte degli Oscar.

Gianluigi -figlio di Guido, inventore della Taverna di Capri più celebrata dal mondo del cinema e dello spettacolo internazionale- e la sua band si esibiranno davanti ad una platea internazionale , accanto a loro sul palco del Chinese Theatre, insieme all'ideatore della kermesse Pascal Vicedomini, Ezio Greggio ed i premi Oscar Gabriele Salvatores e Nick Vallelonga, presidenti di questa 15esima edizione, dedicata a Federico Fellini. Tra gli ospiti, Remo Girone , Franco Nero, Francesca Archibugi, Elisa Amoruso e Chiara Ferragni.

La band della mitica Taverna caprese, capitanata da Gianluigi Lembo (nella foto con Maylin Aguirre) ed impegnata in un winter tour nei locali più glamour in Italia e all'estero, proporrà una carrellata musicale di successi nazionali e internazionali, senza dimenticare i classici della canzone partenopea di tutti i tempi, rivisitati ed interpretati in modo ironico e coinvolgente. Il sound e l'energia dell'Anema e Core protagonista a Los Angeles per coronare il sodalizio tra Capri e Hollywood. I divi della “City of Angels” sono infatti da sempre frequentatori e amici della Taverna durante le loro vacanze a Capri.

La manifestazione, promossa dall’Istituto Capri nel mondo, gode del patrocinio del ministero degli Esteri, dello Sviluppo economico, ed è organizzata con la partecipazione del Consolato generale italiano, dell'Ice e dell'Istituto italiano di Cultura di Los Angeles. Proprio qui e allo Staples Center, a Downtown (sede dei Grammy, gli oscar della musica), ogni anno in occasione del Los Angeles Italia si organizzano eventi ad hoc.

Dal 2006 il Festival è un appuntamento fisso della Awards season mondiale che posiziona il cinema italiano al centro dell’attenzione globale al Teatro Cinese di Hollywood, alla vigilia della Notte degli Oscar (domenica 9). Gianluigi e la sua band non potevano mancare a questo importante appuntamento per travolgere anche oltre oceano le star di Hollywood al ritmo dell'Anema e Core.