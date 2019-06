Matteo Salvini incontenibilmente social. Ecco quanto "spende"

Matteo Salvini incontenibilmente social. Così ha battuto Di Maio

“Matteo Salvini ha vinto grazie ai social”. Questo si sente ripetere senza sosta. Vero o non vero una cosa è certa: che si tratti di Facebook, Twitter o Instagram Matteo Salvini non ha pari nel panorama politico italiano.

Matteo Salvini incontenibilmente social. Così ha battuto Di Maio - LA STRATEGIA SOCIAL

Forte di un guru dei social che già molto ha fatto già molto parlare di sé, Luca Morisi, e di un carisma ormai ben noto, il vicepremier anche per le elezioni europee ha scelto la strategia giusta, surclassando gli avversari e dettando i temi di battito su ogni gruppo e discussione online.

Matteo Salvini incontenibilmente social. Così ha battuto Di Maio - IL SILENZIO DI DI MAIO

Non si può dire lo stesso del suo avversario Luigi Di Maio che ha scelto il silenzio (o quasi) come parola d’ordine della sua campagna elettorale per le europee 2019.

“Matteo Salvini è il campione della comunicazione social, sia a livello tecnico che contenutistico. La sua narrazione è vincente perché sa ben sollecitare le pulsioni e le pressioni politiche del momento: è anti-immigranti, anti-Europa, anti-élite”, commenta con Affaritaliani.it Gianpietro Mazzoleni, esperto di comunicazione politica e di sociologia della comunicazione, docente di “Media and Politics” all’Università degli Studi di Milano (LEGGI QUI).

Matteo Salvini incontenibilmente social. Così ha battuto Di Maio - "ODIO SOCIAL"

Numerosissimi anche i detrattori: “Ha avvelenato il Paese iniettando, giorno dopo giorno, dosi massicce di paura tra gli italiani. Ha riempito il Paese di nemici contro cui combattere”, scrive Daniele Cinà su Il Fatto Quotidiano, accusandolo di aver usato video violenti (mostrati anche ai bambini) per convincere gli elettori.

Quel che è certo è che i social sono stati “inondati” dall’iperattività del vicepremier, sempre più incontenibile. A nulla sono valse le proteste di numerosi opinionisti sulla violazione del silenzio elettorale. Nessun altro riesce a tenere i suoi ritmi.

Matteo Salvini incontenibilmente social. Così ha battuto Di Maio - QUANTO COSTA

Parlando proprio delle elezioni europee appena passate, Marco Lo Conte de Il Sole 24 Ore evidenzia tre errori nella strategia mediatica del vicepremier Luigi Di Maio, che lo avrebbero portato alla debacle del voto, e tre “frecce vincitrici” nella strategia di Salvini e del suo team. “Matteo Salvini ha scelto di puntare con decisione sulla comunicazione digitale, inondando di post il suo account Twitter e scegliendo di sponsorizzare molti post pubblicati su Facebook”, mentre Di Maio ha scelto il silenzio per il Movimento 5 Stelle. La campagna social salviniana, da marzo fino a sabato 25, ha impiegato un budget di 128.782 euro (41.057 impiegati negli ultimi 7 giorni di campagna elettorale): quasi tre volte quanto stanziato dalla squadra di Di Maio.

Matteo Salvini incontenibilmente social. Così ha battuto Di Maio - I POST PIU' AMATI

Famosissimi e amatissimi dai sostenitori del “Capitano” sono i post in cui Salvini appare impegnato in attività di vita quotidiana. Temi centrali: cibo, natura… e amore. Ebbene sì. Anche la vita sentimentale del premier sembra aver incrementato il consenso al vicepremier. E anche in questo frangente Luigi Di Maio non è riuscito a stare al passo. E’ del giorno delle elezioni, 26 maggio, la foto postata su Instagram da Di Maio con la nuova fiamma Virginia Saba. Ma a tanti è sembrata la copia di quella pubblicata dal suo collega Salvini sullo stesso canale appena tre giorni prima, che lo ritrae con l’attuale compagna Francesca Verdini.

Quella di Luigi Di Maio sembra una rincorsa social, che cerca, senza risultati, di raggiungere il compagno di governo, sempre più iperattivo e implacabile nei ritmi.