Meghan Markle incanta in rosso: sotto la gonna... il cartellino. FOTO - VIDEO

Meghan Markle incanta tutti in rosso, dopo la paura al mercato. ROYAL FAMILY NEWS





Harry e Meghan sono arrivati all'aeroporto di Tonga per iniziare il loro tour. Meghan Markle, che ieri aveva scelto abiti tradizionali (GUARDA IL VIDEO), oggi è scesa dall'aereo con un abito a tinta unita di pizzo rosso (da cui spuntava il cartellino, che si è dimenticata di staccare). GUARDA IL VIDEO

Fiji: Meghan Markle visita mercato, portata via prima per troppa folla. ROYAL FAMILY NEWS





L'entusiasmo con il quale vengono accolti Harry e Meghan nel loro tour in Oceania e' grande ma stavolta ha creato qualche problema. La duchessa del Sussex e' stata costretta a tagliare la visita al mercato di Suva, capitale delle isole Fiji, a causa delle preoccupazioni per la sicurezza causate dall'eccessivo numero di persone presenti. Un portavoce di Kensington Palace ha confermato che "il coinvolgimento di Meghan e' stato accorciato lievemente a causa della questione della gestione della folla". A migliaia, cantando con in mano bandierine americane e britanniche, hanno atteso per ore il suo arrivo al mercato. Meghan ha fatto un giro, salutando i venditori e prima di essere portata via e' riuscita a incontrare membri del progetto Onu 'Markets for Change'. Il principe Harry si e' invece recato alla foresta Colo-i-Suva, entrata a far parte della Queen's Commonwealth Canopy, un'iniziativa ambientalista volta a proteggere le foreste indigene, e ha anche preso parte a una cerimonia al Memoriale nazionale della guerra, per commemorare le truppe britanniche e delle Fiji.





IPAGuarda la gallery

Gb: Meghan tra le 100 persone nere piu' influenti del Regno Unito. ROYAL FAMILY NEWS



Meghan Markle, la moglie del principe Harry, e' stata inserita tra le 100 persone nere piu' influenti in Gran Bretagna, insieme al campione dei pesi massimi di boxe, Anthony Joshua, il direttore dell'edizione britannica di Vogue, Edward Enninful, e il giornalista del Guardian, Gary Younge. Lo scrive il Guardian, parlando dell'annuale Powerlist che celebra i piu' influenti tra coloro che hanno origini afro-caraibiche. La duchessa di Sussex e' figlia di un'afro-americana e di un bianco, ma lei stessa ha affermato di non sentirsi "ne' bianca ne' nera".

Royal Family News: Meghan Markle mostra gambe e pancino. E Harry svela... FOTO

Meghan Markle e Harry hanno passeggiato stamattina sul molo di Kingfisher Bay, mentre Meghan si accarezzava il pancino e lo spacco del vestito mostrava le gambe. "Prima di tutto, grazie per l’accoglienza che avete dato a me e Meghan - ha dichiarato il principe Harry -. Sono così orgoglioso di potervi presentare mia moglie e siamo stati così felici di poter celebrare con voi la gioia per la nostra attesa". Non solo. Quando una donna ha urlato "Spero sia femmina", Harry ha svelato: "Lo spero anch'io".

Harry e Meghan Markle mano nella mano, ma lei ha chiesto riposo

Continua tra coccole e tenerezze il viaggio in Australia e nel Pacifico del Sud del principe Harry e della moglie Meghan Markle, la quale ha avuto bisogno di rallentare gli appuntamenti, per via della stanchezza causatale dalla gravidanza. Il duca e la duchessa di Sussex sono arrivati in tempi diversi alla Fraser Island, nel Queensland, isola dichiarata Patrimonio dell'Umanita': prima lui che ha assistito alle danze di benvenuto e ha incontrato la popolazione aborigena; poi lei che la mattina si e' presa qualche ora di pausa dagli impegni ufficiali. Meghan Markle, che e' al quarto mese, ha poi raggiunto il principe Harry sul molo di Kingfisher Bay, dove i hanno camminato tra sguardi dolci e tenerezze, per la gioia dei fotografi: lei con abito a righe grigio e bianco e spacco fuori dal protocollo, teneva la mano del marito mentre si accarezzava la pancia, lui la stringeva e le sorrideva con grande complicita'. Non e' la prima volta che Meghan Markle si prende una pausa nel tour, ricco di appuntamenti, della coppia in Oceania, giunta al settimo giorno. La coppia reale prevede di lasciare domani l'Australia, in direzione Fiji e Tonga; torneranno poi a Sidney venerdi' per gli ultimi giorni degli Invictus Games, ideati proprio da Harry, per poi terminare la missione con una visita in Nuova Zelanda.

Meghan Markle incinta dà forfait a un evento e ne cancella altri. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle si prende una pausa. La sua agenda del tour in Australia è troppo densa di appuntamenti per una donna al quarto di mese di gravidanza e così Meghan Markle ha cancellato un impegno ieri mattina a Sidney, come ha riferito Kensington Palace. Non solo: "Nei prossimi due giorni (oggi e domani ndr) l'agenda della duchessa sarà sfoltita", ha annunciato sempre Kensington Palace. Subito dopo l'annuncio della gravidanza, Meghan e il principe Harry sono partiti per un visita in Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Tonga che si concluderà tra dieci giorni.

Foto Instagram



Meghan Markle, questa foto con Harry è virale. ROYAL FAMILY NEWS

Intanto, una foto di Meghan e Harry ha fatto il giro del web. Il principe Harry ha voluto provare il suo discorso prima della cerimonia ufficiale degli Invictus Games in Australia. L'ha fatto davanti a una sola spettatrice: sua moglie Meghan Markle, seduta in prima fila in una Sydney Opera House deserta. Una foto curiosa, che è piaciuta al web.

Meghan Markle incinta fa ingelosire Harry. "Scenata" in Australia. FOTO

L'arrivo in Australia del principe Harry insieme alla moglie Meghan, corredato dalla buona notizia della prossima nascita del loro primo figlio, ha letteralmente galvanizzato i (lontani) sudditi di Sua Maesta'...anche troppo. E a Sydney, il principe ha avuto scherzosamente da ridire dopo che un uomo ha regalato alla consorte un enorme mazzo di orchidee. Il 'cadeaux' e' stato molto apprezzato dalla duchessa di Sussex, che lo ha preso, ha sorriso e ha ringraziato da lontano il generoso ammiratore. Un'attenzione che ha portato il marito a intervenire: "Non puo' dare un mazzo di fiori cosi' grande a mia moglie", lo ha apostrofato Harry con tipico umorismo britannico. Ma con il sorriso sulle labbra, gli ha poi stretto la mano.

Meghan Markle incinta: quando è stato concepito il royal baby? Rumors boom

Meghan Markle è in attesa del suo primo figlio con il Principe Harry per la primavera 2019. L'annuncio della gravidanza è stato dato cinque mesi dopo il giorno del loro matrimonio e subito ha scatenato la speculazione di gossip tra gli inglesi sul giorno del concepimento. Due le ipotesi: durante la mini luna di miele a Dublino o al matrimonio del migliore amico di Harry, Charlie Van Straubenzee, il 4 agosto, quando la coppia è stata avvistata mentre era innamoratissima e festeggiava il 37° compleanno di Meghan. Altri hanno ipotizzato che il royal baby possa essere stato concepito durante il loro tour reale a Dublino a luglio, il loro primo viaggio insieme come coppia sposata. In quell'occasione la duchessa del Sussex Meghan Markle è stata vista mentre si godeva un bicchiere di champagne durante l'annuale festa estiva dell'ambasciatore britannico a Glencairn House: un segno che in quel momento non era ancora incinta o che non sapeva di esserlo.

Foto LaPresseGuarda la gallery

Foto Instagram kensingtonroyal Guarda la gallery