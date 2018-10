Meghan incanta in abiti tradizionali, in visita alle isole Fiji

Suva (Fiji), (askanews) - Fiori tra i capelli, ghirlanda e abito colorato per la duchessa di Sussex Meghan Markle, in dolce attesa in visita ufficiale alle isole Fiji. Accompagna il marito consorte Harry, che a sua volta ha optato per abiti meno formali, indossando una camicia a motivi floreali, per la visita all'Università of the South Pacific a Suva.Meghan si è ispirata al suo vissuto per tenere un discorso agli studenti, il suo primo dall'inizio del viaggio nel Pacifico della coppia reale, dopo la tappa di una settimana in Australia, in favore del diritto all'istruzione superiore per le donne."Sono pienamente consapevole della sfida rappresentata dal fatto di avere i mezzi per pagare questo livello di istruzione per numerose persone in tutto il mondo, me compresa. È grazie a borse di studio, a programmi di sostegno finanziario e a impieghi di studio-lavoro - dove i miei guadagni da un lavoro all'università andavano direttamente a coprire le mie tasse scolastiche - che sono stata in grado di frequentare l'università. E senza alcun dubbio, ne è valsa la pena", ha affermato l'attrice nata a Los Angeles."Per le donne e ragazze nei paesi in via di sviluppo questo è vitale. Fornire loro l'accesso all'istruzione è la chiave dello sviluppo sociale ed economico", ha aggiunto, annunciando la creazione di due borse di studio per incoraggiare le donne a portare avanti gli studi nel Pacifico."Dieci e lode - ha scherzato il principe Harry, prendendo la parola dopo Meghan, per parlare dei cambiamenti climatici - pensavo di cavarmela, non c'è modo che io possa competere con mia moglie dopo questo"."Una delle più grandi sfide sono senza dubbio i cambiamenti climatici. Voi che vivete qui avete a che fare quotidianamente con questa minaccia. State vivendo i cambiamenti dei regimi climatici, cicloni feroci e aumento dei livelli del mare", ha affermato Harry, annunciando la creazione di quattro borse di studio per finanziare la ricerca.E poi la visita al mercato di Suva per la duchessa Meghan, con l'apparato di sicurezza che ha dovuto mettere fine anzitempo alla passeggiata per i troppi fan presenti.La coppia reale, arrivata martedì alle Fiji, si recherà a Tonga giovedì, prima di raggiungere la Nuova Zelanda, da dove Harry e Meghan rientreranno a casa il 31 ottobre.