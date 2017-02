Mipel 2017: le tendenze che faranno moda

di Silva Valier

Forme nuove ricche di creatività e fantasia, lavorazioni sofisticate, materiali tecnologici e innovativi, dettagli che possono creare anche quelle disarmonie armoniose tanto care alla moda di oggi: sono queste le tendenze in vetrina alla 111° edizione di Mipel, salone internazionale della pelletteria che ha presentato a Fiera Milano (Rho) dal 12 al 15 febbraio 2017 gli accessori destinati a diventare protagonisti nelle vetrine di tutto il mondo il prossimo inverno. In mostra un insieme di stili che propongono hand bags equilibrate di dimensioni giuste, morbide shopping ipercontenitive, sempre apprezzate anche per il lavoro, microborse e zaini. Senza tralasciare l’ampia scelta di accessori per il viaggiatore.

Interessante per raffinatezza e varietà delle proposte è la collezione Plinio Visonà, storico marchio vicentino che offre borse di alta qualità, esclusive e ricercate. Per una donna dinamica e glam al tempo stesso, il brand propone forme classiche rivisitate in chiave moderna e volumi ampi creati da costruzioni solide. Una collezione che prende ispirazione dal mondo della selleria, dove l’elemento chiave sono le classiche impunture a vista che, unitamente alla morbidezza del pellame e all’accurata manifattura, si riconfermano tra i valori distintivi e più cari del marchio. Sono grandi sacche, shopping, pratiche cross body ed eleganti zaini easy-to-wear, realizzati con innovativi accostamenti di materiali: dal vero sherling ai vitelli laminati, dai caldi camosci “scriventi” alle morbidissime nappe trapuntate, compresi materiali trendy di stagione come il naplack, il feltro ed il velluto.

Valentino Orlandi, brand leader nel settore degli accessori di lusso, porta i colori e i fiori della calda stagione nei mesi invernali, stravolgendo le regole della stagionalità. I modelli must have della nuova collezione sono ricamati con boccioli, corolle e fiori fantasy. Il verde foglia è il grande protagonista, accanto al rosso scarlatto, azzurro, indaco, rosa pastello, giallo, arancio… Tutti i colori dell’arcobaleno decorano, grazie a preziose lavorazioni, femminili e raffinate maxi bags, postine, tracolle, zaini e cartelle. Il bon ton quasi principesco si riflette nei modelli trapuntati con perle applicate, che emanano luminosità ed eleganza, mentre incantevoli babybags sembrano rubate al guardaroba delle Barbie: un formato pocket con lavorazioni ricamate in pizzo macramè, che rendono i modellini veri e propri scrigni da indossare.

Non mancano di farsi notare le borse della nuova collezione del brand Pashbag by L’Atelier Du Sac. Ogni borsa è un inno alla donna di oggi: versatile e contemporanea, grintosa e raffinata, pronta ad affrontare ogni tipo di occasione con un tocco chic e mai scontato. Ventidue modelli, dalle borse agli accessori di piccola pelletteria, declinati in quattordici stampe diverse e in un’ampia palette di combinazioni bicolor e tinta unita. E poi l’ormai immancabile dettaglio di stile: la pashmina coordinata alla borsa per un look dichiaratamente ammiccante.

Vaniglia, Curry, Senape e Curcuma: non si tratta di un libro di ricette, ma dei nomi suggestivi di spezie dati ai modelli realizzati da Ripani , marchio sinonimo di made in Italy, caratterizzati da colori caldi – borgogna, rosso e arancione – che si declinano nelle nuances fino a diventare ocra, raggiungendo a volte tonalità sempre più tenui. Con un occhio alla sostenibilità senza accantonare la sofisticatezza, la nuova collezione è il risultato di un raffinato lavoro “handmade” che punta sempre più al naturale, diventando a volte quasi giocosa o meglio… speziata!

Glamour grintoso per la collezione Braccialini, composta da borse eleganti e raffinate, ma anche di grande personalità per sottolineare una femminilità dall’allure decisa. La collezione accende l’inverno con lampi di viola, rosso, composizioni multicolor, fucsia e giallo, accostati a tonalità più classiche come marrone, avorio, nero, cipria. Il tutto è illuminato dai riflessi metallici delle borchie, che conferiscono un’anima rock e urban alle proposte. Modelli morbidi dall’eleganza funzionale si accostano a costruzioni dal glamour aristocratico. Boule e strass compongono un elegante giardino su modelli più classici. Motivi floreali e rose, in diversi pellami, applicate a mano, i classici patchwork distintivi del brand.

Lara Bellini presenta l’evoluzione della sua collezione “Art Nouveau” rimanendo fedele alle sue linee sofisticate, pulite e geometriche caratterizzate da uno stile inconfondibile e essenziale. Sono modelli di borse e portafogli realizzati in pelle, dove il contrasto è tra la vernice e la pelle scamosciata. La vernice dà un tocco glamour, mentre la pelle scamosciata ha un carattere elegante ma sportivo. I dettagli raffinati impreziosiscono le creazioni rafforzando il desiderio di distinzione. Il paesaggio autunnale è fonte d’ispirazione per l’aspetto cromatico della collezione.

Una donna versatile e sempre pronta ad adattarsi ai diversi momenti della giornata è quella raccontata da Cordini Rita by Ilaria Ricci con la sua collezione sartoriale declinata assecondando una ricca palette di colori che privilegia i toni accesi da accenti luminosi senza dimenticare le tinte unite. E’ un incontro tra street style e raffinata eleganza dove trionfano borse capienti dalle morbide forme geometriche. I tessuti lavorati a laser si mixano a pizzi ed ecopelli di alta qualità per borse trendy con stile.

Il nome Pantone è conosciuto in tutto il mondo come linguaggio standard per la comunicazione del colore. L’azienda statunitense ha recentemente affidato a Compagnia del Viaggio – Valigeria la licenza del prodotto valigeria in esclusiva sul mercato nazionale. La collezione Pantone di Compagnia del Viaggio comprende linee di trolley dal design pulito e dalle linee sinuose, realizzate in resistente ABS e policarbonato: Classic, ispirata al celebre immaginario con l’inconfondibile gamma di colori; Dots, texture bianca iper lucida illuminata da pois dalle tinte accese; Straight, strisce di toni pastello spennellate su un fondo come su una pagina bianca; Square con motivi optical ripetuti.

Secondo le tendenze più significative lanciate, tutto è possibile anche nel settore della pelletteria, dagli accessori fantasiosi ai revival con allure contemporanea, all’assoluta eleganza classica, a patto che ogni accessorio esprima una scelta di stile definito, in grado di completare e rendere più evidente un determinato modo di vestire.