Oroscopo 2017, l'astrologa Grazia Mirti: il vostro anno segno per segno

Ecco l'oroscopo dei segni secondo Grazia Mirti, studiosa di Astrologia e laureata in Economia e Commercio all'Università di Torino, tra le massime esperte di astrologia economico-finanziaria



Premesso che “ciascun segno sta meglio nella stagione in cui è nato”, ecco come sarà il nuovo anno. Attenzione, però. "Volere è potere - aggiunge la studiosa di Astrologia -. Se, come diceva S. Tomaso d'Aquino 'Astra inclinant sed non necessitant', i pianeti ci danno inclinazioni, ma non ci obbligano ad agire, la scelta finale è sempre nostra".



ARIETE



Sarà un anno positivo, con Venere nel segno da inizio febbraio a inizio giugno. Poi altri periodi favorevoli per quanto riguarda i sentimenti saranno fine agosto, settembre e dicembre. I nati a fine segno soffriranno un po’ la presenza di Urano, che porta cambiamenti improvvisi, ma questo è l’ultimo anno di passaggio, poi potranno stare sereni. Via libera alle decisioni importanti. Consigli: essere sobri nel cibo e stare alla larga da pasticci burocratico-legali-fiscali perché Giove è opposto.



TORO



Dopo anni difficili, nel 2017 il Toro andrà a stare meglio. Ci sarà una primavera molto intensa tra fine marzo e l'intero mese di aprile. A giugno Venere sarà nel segno, quindi vale la pena di tentare qualcosa di speciale. Un buon periodo sarà anche quello di settembre e ottobre, quando Giove si troverà in Scorpione: può favorire fidanzamenti, convivenze e progetti di questo tipo.



GEMELLI



Ha il supporto di Giove in Bilancia. Pur essendoci ancora qualche disturbo creato da Saturno per i nati in giugno, i Gemelli lentamente emergono e torneranno brillanti. L’inizio anno sarà utile per che vuole intraprendere iniziative professionali e l’autunno, con Marte in Bilancia, potrà trasmettere grandi energie. Ci sarà una fase più difficile tra fine aprile e maggio per la presenza di Marte nel segno: in questo periodo ci si sentirà più agitati e tesi.



CANCRO



Nel 2017 bisogna sfruttare le buone occasioni: gennaio, giugno e luglio saranno intensissimi, agosto sarà piacevole, mentre ci sarà un "finale da film" a dicembre quando la presenza sia di Marte che di Giove in Scorpione porteranno grandi energie.



LEONE



Inizia in sordina, poi migliora a partire da febbraio grazie a Venere e Marte. L’estate sarà "di fuoco", con inizio ad agosto e prosecuzione a settembre. Il Leone ha l’aiuto di Urano dall’Ariete e di Saturno dal Sagittario: quindi può fare... faville.

VERGINE



Non inizia bene, perché fino a marzo ha pianeti negativi, ma poi recupera. Buone energie verso fine marzo e aprile Brillerà a settembre e ottobre. L'aiuto di Giove a partire dall'autunno la sosterrà ulteriormente. Via libera a progetti di studio o di comunicazione.



BILANCIA



Ha il privilegio di avere Giove nel segno, cosa che avviene ogni 12 anni. I nati verso fine segno hanno però Urano opposto: si preparino a imprevisti. Il periodo meno facile sarà la primavera, poi si migliora. L'estate sarà sostanzialmente piacevole con momenti più intensi intorno a ottobre e novembre.



SCORPIONE



Dopo il passaggio di Saturno e Lilith, che lo hanno fatto soffrire, lo Scorpione nel 2017 inizia bene e prosegue meglio. Avrà qualche alto e basso verso fine marzo e aprile, poi buoni recuperi a giungo. Brillerà al centro dell'attenzione a fine anno.



SAGITTARIO



Passa l'ultimo anno sulle ginocchia di Saturno e specialmente i nati di dicembre ne risentono. Il momento meno facile sarà tra fine aprile e maggio, perché Marte sarà conflittuale. L'estate promette bene. Essendo poi un segno invernale, verso fine anno le cose miglioreranno e poi Saturno uscirà finalmente dal segno.



CAPRICORNO



L'anno inizia bene, anche per chi vuol fare viaggi o comunque prendere iniziative. Le migliori energie tra i mesi di marzo e aprile, quando Marte sarà nel segno amico del Toro. L'estate sarà delicata tra giugno e luglio, poi migliora in autunno. Il periodo più sfavillante? Dicembre, grazie all'aiuto di Giove dalllo Scorpione.

ACQUARIO



A Capodanno ci sarà la Luna in Acquario, sarà un bellissimo inizio, unito anche alla presenza di Venere. Gennaio sarà un mese decisamente interessante, anche finanziariamente. Un altro periodo intrigante sarà la primavera, soprattutto a maggio. Frenate tra agosto e settembre, perché i pianeti saranno in Leone, quindi opposti. Non esagerate con le iniziative in questo periodo. Bene invece i mesi di ottobre e novembre.



PESCI



Saranno al centro dell'attenzione in gennaio, quindi inizio sfolgorante e prolungato, grazia alla presenza alternata di Venere, di Mercurio e del Sole nel segno. Si prosegue bene a giugno e luglio. Bisogna invece frenare a settembre e ottobre. Si conclude di nuovo bene grazie a bellissimi trigoni da parte di Giove e Marte. Un consiglio: chiudere l'anno andando a sciare o comunque facendo sport, sarà il momento giusto.