Kate Middleton e William pronti al grande annuncio: lo rivelanno a Natale

Kate Middleton e William: in arrivo un grande annuncio che cambierà la tradizione

L’esperto delle questioni regali, Omid Scobie, ha rivelato che William e Kate stanno per fare un grande annuncio che cambierà la tradizione della Corona.

“Questa settimana c’è stato un incontro a Kensington Palace in cui si è deciso di fare una serie di annunci che saranno comunicati ai sudditi e al mondo durante il periodo delle feste. Sarà una rottura con la tradizione. Il 2020 si annuncia davvero importante per Kate” ha anticipato l’esperto.

Kate Middleton incinta del quarto figlio? Kate e William in crisi? La Regina potrebbe abdicare e…I RUMORS SULLA ROYAL FAMILY

Sono tanti i rumors che circolano negli ultimi giorni sui membri della Royal Family. Dalla presunta quarta gravidanza di Kate Middleton, il cui annuncio secondo molti esperti, potrebbe avvenire proprio a Natale, alla presunta crisi tra lei e William. La Regina potrebbe inoltre abdicare e lasciare il trono al Principe Carlo, il quale a sua volta sarebbe in crisi con Camilla e avrebbe già firmato il divorzio.

L’annuncio di cui parla Omid Scobie potrebbe riguardare una di queste figure?

Kate Middleton incinta per la quarta volta: sarebbero due gemelli. RUMORS

La Duchessa di Cambridge potrebbe essere incinta di due gemelli. Si tratterebbe della quarta gravidanza e potrebbe portare alla nascita di un maschietto e di una femminuccia. Questo è quanto si mormora negli ultimi giorni. L’annuncio arriverebbe a Natale, quando la famiglia reale sarà riunita. Mancheranno solo Harry e Meghan, come vi avevamo raccontato.

Kate Middleton incinta ancora: ecco i motivi dell’indiscrezione

“Non mi stupirei se Kate fosse incinta, dal momento che lei e William hanno deciso di allargare la famiglia” ha affermato l’esperto della Corte inglese, Phil Dampier.

New Idea ha riportato una serie di elementi che avvalorerebbero la tesi della quarta gravidanza di Kate Middleton. Il 21 novembre la Duchessa non ha partecipato agli Tusk Conservation Awards. L’assenza era legata ai figli, ma in molti sospettano che fosse dovuta alle nausee di cui Kate soffre all’inizio di ogni gravidanza. Quando aspettava gli altri bambini, ha infatti saltato alcuni eventi per questo motivo, come il primo giorno di scuola di George.

New Idea fa inoltre notare anche che William è partito da solo per l’Oman. La Middleton è invece rimasta a casa per curare i bambini. Tuttavia, le rarissime volte in cui la Duchessa non ha accompagnato il marito era incinta o in maternità. L’Oman inoltre è considerato come “area a rischio malaria”, di conseguenza potrebbe essere una zona pericolosa per le donne incinte.

Kate Middleton incinta: dopo i primi tre figli arrivano due gemelli?

A lanciare l’indiscrezione secondo cui la presunta quarta gravidanza di Lady Middleton sarebbe gemellare è il National Enquirer. Una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato che Kate sarebbe felicissima.

Phil Dampier ha poi precisato che mentre la Duchessa non vede l’ora, William sarebbe un po’ preocccupato, ma “l’ha sempre sostenuta e farà di tutto per renderla felice, questa è una promessa che ha fatto prima di sposarsi”, ha aggiunto l’esperto.

Secondo i rumors, l’annuncio potrebbe avvenire a Natale, giorno in cui la famiglia reale si riunirà a Sandringham. Il 16 settembre i Duchi di Cambridge parteciperanno al party A Berry Royal Christmas. Bisognerà dunque attendere l’evento per scoprire se la lieta notizia verrà data.

Kate Middleton e Willian sarebbero in crisi: la Duchessa rifiuta il contatto con un gesto di rabbia

Tornano a circolare i rumors sulla presunta crisi tra Kate e William. Nelle ultime apparizioni pubbliche in molti hanno notato gesti, silenzi e sguardi sospetti. I Duchi di Cambridge sono arrivati a Palazzo anche con due auto separate. Cosa sta succedendo?

Kate e William, matrimonio in crisi: il gesto di rabbia. Lei allontana il marito

Durante la registrazione del programma A Berry Royal Christmas, in onda sulla BBC, è stato impossibile non cogliere qualche tensione fra i due coniugi. Lady Middleton ha rifiutato un contatto affettuoso del marito, allontanandosi stizzita. Kate e William erano seduti uno accanto all’altro, di fronte alla conduttrice Mary Berry. Vicino a loro un camino che donava al set un clima caldo e natalizio.

Tuttavia, un gesto stizzito della Duchessa ha creato il gelo in studio facendo scattare subito l’allarme “crisi”. Quando William ha allungato una mano verso la spalla della moglie per accarezzarla affettuosamente, Kate si è allontanata bruscamente evitando il contatto. I due hanno poi subito continuato a parlare con la conduttrice e a ridere, facendo finta di nulla.

Kate Midlleton e Willian in crisi: le voci sul presunto tradimento

Non è la prima volta che circolano rumors su un rapporto non idialliaco tra Kate Middleton e William. Qualche settimana fa giravano sul web foto che avevano alimentato il gossip intorno ad un presunto tradimento, che, se confermato, avrebbe gettato un nuovo scandalo sulla Royal Family. Negli scatti si nota un uomo molto somigliante a William cingere il corpo di una donna. Dalle immagini non è chiaro se si tratti del Principe e nemmeno quale sia il rapporto fra i due. C’è chi parla di effusioni, ma l’uomo e la donna, di cui non è stata accertata l’identità, potrebbero essersi avvicinati solo per parlarsi all’orecchio.

Ad alimentare i rumors sarebbero stato il Sun, che avrebbe parlato di un tradimento di William con una donna ben precisa, Rose Hanbury, una delle migliori amiche della Duchessa di Cambridge, moglie di David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, che è amico del Principe.

Il pettegolezzo era poi rientrato, ma ecco ora lo strano gesto di Kate.

I rumors sulla crisi sono alimentati anche da un altro dettaglio. I Duchi hanno raggiunto il palazzo con macchine separate.

Kate e William raggiungono Buckingham Palace su auto separate: sono davvero in crisi?-ROYAL FAMILY NEWS

I Duchi di Cambridge hanno raggiunto la regina Elisabetta per il consueto pranzo prenatalizio su auto separate. Un dettaglio che non è passato inosservato ai media.

Kate era alla guida di un auto, scortata dalla guardia del corpo. Con lei i figli più piccoli, Louis e Charlotte. William era invece su un’altra macchina, con accanto il primogenito George e naturalmente la guardia del corpo dietro.

Il gesto infastidito di Kate Middleton nel programma della BBC e l’uso di auto separate per andare ad un evento comune hanno alimentato i rumors sulla crisi. All'arrivo però, la Duchessa è apparsa raggiante e bellissima, come sempre. Forse i Duchi si trovavano su macchine separate per ragioni di sicurezza.

Al pranzo era presente anche il principe Andrea, al centro dei riflettori per lo scandalo Epstein. Assenti invece Meghan e Harry.

Kate Middleton “ignorata da William e trattata come un’inserviente”. RUMORS

Se fino a qualche giorno fa erano insistenti le voci sul presunto tradimento, quelle sulla crisi si rincorrono da moltissimo tempo. Nel maggio scorso circolava un rumor piuttosto triste sui Duchi.

Impeccabili nel look, rigidamente rispettosi dei protocolli reali, genitori modello, Kate e William sembrano nascondere da tempo, dietro a questa apparente perfezione, diversi problemi di coppia.

Il loro matrimonio ha attraversato vari momenti di crisi, come riporta lo scrittore Andrew Morton nel libro “William and Catherine” e la rivista Gala. Nonostante i continui alti e bassi, le insistenti voci su un presunto tradimento da parte di William e le espressioni scure con cui spesso viene immortalata la Duchessa di Cambridge, i due continuano a mostrarsi in pubblico insieme ai loro tre figli, George, Charlotte ed il piccolo Louis.

In molti ritengono che dietro alla facciata di coppia da favola, i rapporti non siano sereni.

Qualche mese fa Morton ha rivelato alcuni dettagli molto particolari della vita di Kate Middleton, facendo apparire la Duchessa come una moglie non completamente felice. “Molte volte Kate si è sentita trattata come un’inserviente, più che come una fidanzata o una moglie”.

Dal suo libro emergerebbe inoltre un’immagine poco affettuosa di William. La cognata di Meghan Markle si sentirebbe poco considerata dal marito, soprattutto in presenza di altri.

Principe Carlo e Camilla in crisi: chiesto divorzio lampo?-ROYAL FAMILY NEWS

In questi giorni circolano voci secondo cui il principe Carlo potrebbe presto diventare Re. La Regina Elisabetta potrebbe infatti abdicare entro 18 mesi, lasciando il posto al figlio. Ecco però un’altra indiscrezione che coinvolge il Principe. Lui e Camilla sarebbero in crisi e starebbero per divorziare. La Duchessa di Cornovaglia avrebbe già richiesto un divorzio lampo, accompagnato da una richiesta molto particolare.

Principe Carlo e Camilla: divorzio lampo e 300milioni per il silenzio-ROYAL FAMILY NEWS

Gli scandali per la famiglia reale sembrano susseguirsi senza tregua. I protagonisti di una delle storie più chiacchierate della monarchia inglese potrebbero presto lasciarsi. Carlo e Camilla, secondo i media inglesi, sarebbero infatti in crisi e lei avrebbe già fatto richiesta di divorzio. Non solo. Avrebbe anche chiesto 300 milioni di sterline in cambio del suo silenzio sui segreti della monarchia. I due continuerebbero a farsi vedere insieme nonostante la situazione, forse già irrimediabilmente compromessa, solo per non alimentare ulteriori scandali dopo quelli che hanno coinvolto la Corona inglese negli ultimi mesi. Tra i principali, quello relativo al principe Andrea e il caso Epstein e l’assenza di Harry e Meghan durante le festività natalizie.

Principe Carlo e Camilla in crisi: lei non ha accompagnato il marito in un viaggio

Ad alimentare i rumors sul presunto divorzio è anche un comportamento recente di Camilla Parker Bowles. Il principe Carlo è andato da solo alle isole Salomone, mentre la Duchessa di Cornovaglia lo avrebbe lasciato da solo e sarebbe tornata a Londra. Il motivo della decisione sarebbe attribuibile alla paura di Camilla di volare. Quel viaggio dura circa 20 ore, quindi la spiegazione sarebbe plausibile. Da allora però la Duchessa non è più apparsa in pubblico e non sarebbe più stata vista né nella tenuta di campagna nella contea del Gloucestershire né nella sua residenza londinese di Clarence House.

Meghan Markle “è incinta”: le parole della sensitiva di Lady Diana. Intanto i Duchi di Sussex non rientrano in Inghilterra

Secondo numerosi rumors, Meghan e Harry continuerebbero a posticipare il rientro in Inghilterra. I Duchi di Sussex avevano in realtà annunciato che non avrebbero partecipato ad eventi pubblici per ben 6 settimane dopo il viaggio in Sudafrica, saltando dunque anche il Natale con la Royal Family. Sembra però che nessuno sappia dove si trovino. Probabilmente Harry e Meghan trascorreranno le vacanze natalizie a Los Angeles, dalla nonna di Archie, Doria Regland.

Harry e Meghan non passeranno il Natale con la Regina: dove sono finiti?

Negli ultimi mesi la Royal Family è stata travolta da eventi che hanno rischiato di minare la stabilità della Corona. L’ultima, ennesima, indiscrezione riguarda i Duchi di Sussex dei quali nessuno saprebbe più nulla. Dopo l’indiscrezione secondo cui Harry e Meghan saranno assenti durante le festività natalizie, sembra che la loro presenza agli eventi della Corona sia divenuta sempre più sporadica fino alla situazione attuale. Di loro si sarebbero perse le tracce.

Secondo il Daily Mail, la coppia posticiperà il rientro a Londra. i Duchi potrebbero tonare nella loro casa di Frogmore Cottage a gennaio. Con loro naturalmente ci sarà baby Archie.

Harry e Meghan non parteciperanno dunque al pranzo pre-natalizio offerto dalla regina Elisabetta e saranno assenti durante il ricevimento a Buckingham Palace, un’occasione molto importante in cui la Royal Family ringrazia lo staff. Un Natale diverso dunque per la Regina quest’anno, che dovrà festeggiare senza il piccolo Archie.

“Non c’è stata alcuna incomprensione. Harry e Meghan avevano avvisato sua Maestà della loro assenza” ha precisato una fonte vicina ai Sussex. Sembra che la Regina abbia dunque dato il suo benestare alle scelte della coppia, che più volte ha infranto i protocolli reali. (Continua dopo l'immagine).

Meghan Markle “incinta”: lei e Harry lontani per nascondere la gravidanza? Le parole della sensitiva di Lady Diana

Secondo alcuni rumors, Lady Markle e Harry si sarebbero allontanati dall’inghilterra per tenere nascosto il pancione. Continuano infatti a rincorrersi voci secondo cui Meghan sarebbe incinta del secondo figlio.

Al centro dei gossip emerge la voce di Sally Morgan, la sensitiva di Diana, che ha predetto che la Duchessa partorirà nel 2020, che poi tornerà a lavorare e che farà molti viaggi in Africa con il marito Harry.

Sally Morgan ha già fatto previsione corrette in passato, come l’arrivo del primo figlio. Sbalordì ancora di più la previsione secondo cui Meghan sarebbe stata accompagnata all’altare dal principe Carlo, cosa che accadde realmente.