Kate Middleton incinta di due gemelli: possibile annuncio a Natale. RUMORS

Kate Middleton incinta per la quarta volta: sarebbero due gemelli. RUMORS

La Duchessa di Cambridge potrebbe essere incinta di due gemelli. Questa sarebbe la quarta gravidanza e potrebbe portare alla nascita di un maschietto e di una femminuccia. Questo è quanto si mormora negli ultimi giorni. L’annuncio arriverebbe a Natale, quando la famiglia reale sarà riunita. Mancheranno solo Harry e Meghan, come vi avevamo raccontato.

Kate Middleton incinta ancora: ecco i motivi dell’indiscrezione

“Non mi stupirei se Kate fosse incinta, dal momento che lei e William hanno deciso di allargare la famiglia” ha affermato l’esperto della Corte inglese, Phil Dampier.

New Idea ha riportato una serie di elementi che avvalorerebbero la tesi della quarta gravidanza di Kate Middleton. Il 21 novembre la Duchessa non ha partecipato agli Tusk Conservation Awards. L’assenza era legata ai figli, ma in molti sospettano che fosse dovuta alle nausee di cui Kate soffre all’inizio di ogni gravidanza. Quando aspettava gli altri bambini, ha infatti saltato alcuni eventi per questo motivo, come il primo giorno di scuola di George.

New Idea fa inoltre notare anche che William è partito da solo per l’Oman. La Middleton è invece rimasta a casa per curare i bambini. Tuttavia, le rarissime volte in cui la Duchessa non ha accompagnato il marito era incinta o in maternità. L’Oman inoltre è considerato come “area a rischio malaria”, di conseguenza potrebbe essere una zona pericolosa per le donne incinte.

Kate Middleton incinta: dopo i primi tre figli arrivano due gemelli?

A lanciare l’indiscrezione secondo cui la presunta quarta gravidanza di Lady Middleton sarebbe gemellare è il National Enquirer. Una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato che Kate sarebbe felicissima.

Phil Dampier ha poi precisato che mentre la Duchessa non vede l’ora, William sarebbe un po’ preocccupato, ma “l’ha sempre sostenuta e farà di tutto per renderla felice, questa è una promessa che ha fatto prima di sposarsi”, ha aggiunto l’esperto.

Secondo i rumors, l’annuncio potrebbe avvenire a Natale, giorno in cui la famiglia reale si riunirà a Sandringham. Il 16 settembre i Duchi di Cambridge parteciperanno al party A Berry Royal Christmas. Bisognerà dunque attendere l’evento per scoprire se la lieta notizia verrà data.