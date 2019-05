Meghan Markle, dieta vegana per il figlio: la Regina dice no-Royal Family news

Meghan Markle, dieta vegana per il figlio Archie-Royal baby news

Meghan Markle ha stravolto più volte i protocolli reali ed ora lo fa di nuovo con la dieta per il figlio. La Duchessa del Sussex vorrebbe che il piccolo Archie seguisse, come lei, una dieta vegana e cruelty free. Niente carne, pesce e uova dunque per il royal baby, come riporta il New York Post.

Regina Elisabetta contro Meghan Markle: una fonte rivela un’indiscrezione-Royal Family news

Harry ha sempre appoggiato la moglie, cedendo ad ogni sua richiesta. Secondo una recente indiscrezione, sembra però che questa volta la Regina Elisabetta non abbia intenzione di assecondare l’ennesima trasgressione di Meghan Markle e non sopporti più la pressione che la Duchessa esercita su Harry.

“Un bambino vegano a corte non sarà tollerato a lungo” ha rivelato una fonte vicina alla famiglia reale.

Meghan Markle aveva già mostrato la sua disapprovazione verso un tipico hobby londinese, la caccia, di cui la Regina è una grande appassionata. In coerenza con il suo stile di vita e con le sue scelte, ora la Duchessa del Sussex vorrebbe far seguire al primogenito Archie una dieta vegana.

Meghan Markle al centro del dibattito sulla dieta vegana: garantisce un’adeguata crescita al bambino?

L’argomento è stato affrontato numerose volte da medici e da psicologi. L’interrogativo è sempre lo stesso: la dieta vegana è adeguata alla crescita di un bambino?

"Quella adeguata è la dieta mediterranea” ha affermato la dottoressa Margherita Caroli, specializzata in nutrizione pediatrica. “Non si può affermare con certezza che le diete vegane non garantiscano un’adeguata crescita del bambino. Si deve evidenziare però la necessità di implementare l’alimentazione con cibi pieni con vitamine, ferro e iodio" ha concluso la dottoressa.

I medici hanno più volte comunicato che la dieta vegana espone i bambini alla mancanza di diversi nutrienti quali calcio, zinco, vitamina B12 e proteine nobili. Queste carenze possono causare vari problemi di salute.