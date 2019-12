Principe William ha tradito Kate Middleton con la moglie dell’amico? RUMORS

Principe William ha tradito Kate Middleton con la moglie di un amico? RUMORS. ROYAL FAMILY NEWS

In queste ultime ore sta circolando un rumor che, se confermato, getterebbe un nuovo scandalo sulla Royal Family. Il Principe William ha tradito Kate Middleton? È quello che si chiedono tutti dopo aver visto una foto che sta facendo il giro del web. Secondo alcune voci, William avrebbe tradito Kate con una delle migliori amiche della Duchessa.

Ad alimentare i rumors sui presunti tradimenti sarebbero stato il Sun, che avrebbe parlato di un tradimento di William con una donna ben precisa. Si tratterebbe di Rose Hanbury, una delle migliori amiche della Duchessa di Cambridge, moglie di David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, che è amico di William.

Secondo questi rumors, Harry sarebbe venuto a conoscenza del tradimento e avrebbe per questo motivo deciso di allontanarsi dal fratello. Da molto tempo i media inglesi sono concentrati sui rapporti tra i due fratelli, che sembrano sempre più tesi. Ecco ora una delle presunte cause dell’allontanamento di Meghan e Harry dalla Corona.

Secondo alcune voci, il tradimento sarebbe addirittura avvenuto nel 2018, mentre Kate Middleton era incinta del terzo figlio. Come riporta KontroKultura, sul web circolerebbero delle fotografie in cui si vedrebbe un uomo somigliante a William, intendo a cingere il corpo di una donna con la quale si scambierebbe delle effusioni. Dagli scatti non si riesce a capire se l’uomo immortalato sia realmente il Principe.

Circolano però alcune indiscrezioni secondo cui la donna fotografata non sarebbe Rose Hanbury, ma una modella australiana. Dalle immagini non è chiaro se si tratti del principe William e nemmeno quale sia il rapporto fra i due. C’è chi parla di effusioni, ma l’uomo e la donna, di cui non è ancora stata accertata l’identità, potrebbero essersi avvicinati solo per parlarsi all’orecchio.