Meghan e Harry addio alla Corona? RUMORS-ROYAL FAMILY NEWS

Meghan e Harry addio alla Corona: nessuno sa dove siano. RUMORS

Negli ultimi mesi la Royal Family è stata travolta da eventi che hanno rischiato di minare la stabilità della Corona. L’ultima, ennesima, indiscrezione riguarda i Duchi di Sussex dei quali nessuno saprebbe più nulla.

Harry e Meghan non passeranno il Natale con la Regina: dove sono finiti?

Dopo l’indiscrezione secondo cui Harry e Meghan saranno assenti durante le festività natalizie, sembra che la loro presenza agli eventi della Corona sia divenuta sempre più sporadica fino alla situazione attuale. Di loro si sarebbero perse le tracce. Difficile credere ad un rumor di questo tipo, tuttavia è sempre più evidente che la Regina stia perdendo il controllo sulla Royal Family.

Meghan e Harry lasciano la Corona? Lo scandalo si aggiunge ad una lunga lista

La popolarità dei Duchi di Sussex è cresciuta enormemente all’inizio, per poi calare drasticamente. Dopo il matrimonio Harry e Meghan hanno iniziato ad assumere atteggiamenti particolari, suscitando numerose critiche da parte dei sudditi e da parte dei media. Lady Markle ha rifiutato di posare col bambino in braccio fuori dall’ospedale dopo il parto, come invece ha sempre fatto Kate Middleton. Il giorno della prima apparizione in pubblico, il piccolo Archie è stato mostrato solo per pochi secondi. La Duchessa di Sussex è stata accusata di spese folli, non vive con il resto della Royal family, ma a Frogmore Cottage e fra pochi giorni romperà un altro protocollo della Corona. sembra che non trascorrerà infatti le feste di Natale con la regina Elisabetta.

Questi sono solo alcuni dettagli rispetto a quanto accaduto negli ultimi mesi, dal coinvolgimento del principe Andrea con il caso Epstein al presunto imminente divorzio tra Carlo e Camilla.

I media erano così concentrati su questi avvenimenti da non notare l'assenza dei Duchi di Sussex. Secondo recenti rumors, nessuno saprebbe dove si trovino Harry e Meghan. Potrebbero abbandonare definitivamente la Corona?

Meghan e Harry lasciano la Corona? La Regina potrebbe presto abdicare, Carlo diventerebbe Re-ROYAL FAMILY NEWS

Il rumor più importante degli ultimi giorni riguarda però la regina Elisabetta e il figlio Carlo. Il Principe del Galles potrebbe infatti presto essere incoronato Re, sembrerebbe che la Regina sia pronta ad abdicare entro 18 mesi.

Mentre tutti i tabloid parlano di questa ipotesi, del divorzio tra Camilla e Carlo e della presunta quarta gravidanza di Kate Middleton, nessuno parla più dei Duchi di Sussex che, di recente, hanno preso le distanze anche dalla Royal Foundation.

Per avere di nuovo notizie su di loro forse bisognerà aspettare il Natale.