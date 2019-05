Royal baby, Meghan Markle vieta di tenerlo in braccio-Royal family news

Meghan Markle impone un altro divieto-Royal baby news

Sono tutti ormai abituati alle scelte stravaganti della duchessa di Sussex, Meghan Markle. Dopo aver violato più volte il protocollo reale ed essersi rifiutata di posare col figlio sulla soglia dell’ospedale, ecco un’altra regola imposta dall’ex attrice. Secondo gli ultimi rumors, nessuno potrebbe tenere Archie in braccio: decisione che avrebbe fatto storcere il naso a molti membri della famiglia reale.

Oltre ad essersi allontanata dalla famiglia reale, abbandonando Buckingam Palace per il più isolato Frogmore Cottage, sembra che Meghan abbia vietato a tutti di tenere il figlio in braccio. Secondo alcune voci infatti, da quando Doria Regland, mamma della Markle, è tornata negli Stati Uniti, nessuno potrebbe più tenere Archie in braccio. Il divieto riguarderebbe anche Harry.

Questa decisione contrasta nettamente con la prima immagine dei Duchi di Sussex insieme al bambino. Durante la presentazione ufficiale di Archie infatti, il piccolo era in braccio a papà Harry.

Sono in molti a ritenere che Meghan eserciti un controllo eccessivo su Baby Sussex. La notizia del divieto di prendere Archie in braccio segue infatti alla news del licenziamento della tata. A distanza di poche settimane dalla nascita infatti la tata del royal baby si sarebbe già licenziata a causa di una “situazione ingestibile”, come l’ha definita una fonte anonima.

Negli ultimi tempi, quasi ogni giorno, la duchessa di Sussex prende decisioni che stravolgono completamente la tradizione della famiglia reale. Secondo alcuni rumors, Meghan Markle vorrebbe che il figlio seguisse come lei la dieta vegana. Un regime alimentare decisamente in contrasto con la passione per la caccia, tipica della royal family, in particolare della Regina Elisabetta che sembra infatti essersi opposta.