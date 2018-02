Single, boom spese di corteggiamento: quanto costa trovare l'anima gemella

Sale a 9,5 miliardi di euro la spesa dei single italiani per il dating nel 2017, con un aumento del 12% rispetto al 2016 e addirittura del 40% rispetto al 2014. Questo è quanto emerge da un'analisi realizzata da SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare nella vita reale gente nuova e nuovi potenziali partner.

Secondo quanto rilevato da SpeedDate.it, la spesa dedicata alla gestione degli incontri in Italia è pari al 39,6% di quella di tutti i Paesi europei, che messi insieme totalizzano 24 miliardi di euro.

Il settore del dating, insomma, continua a crescere in Italia più di quanto non avvenga negli altri Paesi. «Anche perché il nostro Paese ha il più elevato numero di single attivi con incontri e appuntamenti» spiega Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, portale quest'ultimo che per primo ha introdotto in Italia l'esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single.

Secondo quanto rilevato da SpeedDate.it ciascun single spende mediamente 100 euro mensili, un budget di 1.200 euro l'anno. Insomma, chi il partner non ce l'ha, nel tentativo di trovarne uno, si mostra più generoso.

Rispetto a chi è in coppia, osserva inoltre SpeedDate.it, le persone che scelgono di vivere senza l'altra metà affrontano un costo della vita superiore in media del 69%.

Per i single il costo per l'abitazione è doppio: in media 800 euro mensili contro i 400 euro di chi vive in coppia, anche perché gli appartamenti di piccolo taglio sono proporzionalmente più costosi di quelli più grandi. Così come spendono di più per il cibo e per le bevande: in media 600 euro mensili contro i 280 euro di chi vive in coppia.

Ma secondo SpeedDate.it i motivi della maggiore incidenza della spesa sono da ricercare anche nella determinazione dei single di divertirsi. Essi, infatti, spendono il doppio anche per il tempo libero e per i viaggi, come dimostra anche il boom di iscrizioni registrato in questi primi giorni del nuovo anno dal portale SpeedVacanze.it.

La variabile «single attivi» emersa da un approccio qualitativo nella ricerca condotta da SpeedDate.it ha consentito di capire che gli italiani spendono di più perché più che gli altri single europei sono all'assidua ricerca della loro anima gemella.

In media ogni single italiano ha in agenda 36 appuntamenti all'anno per un totale di 324 milioni di incontri. «Numeri che confermano un elevato grado di apertura dei single italiani in relazione alla ricerca di nuove opportunità per fare nuove conoscenze» sottolinea Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it.