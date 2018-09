Totti compie 42 anni. Ilary Blasi in look glitterato e la figlia Chanel...FOTO

Grande festa ieri al Colosseo per il compleanno di Francesco Totti e la presentazione del suo libro "Un capitano". Francesco Totti era accompagnato dalla moglie Ilary Blasi, in abito glitterato verde acido abbinato a sandali fucsia, e dai due figli più grandi, Christian e Chanel, con un look total black e stival ilunghi fin sopra il ginocchio.

AL COLOSSEO LA PRESENTAZIONE DI "UN CAPITANO". PARTE DEI PROVENTI AL BAMBINO GESU'



Alla serata evento per l'uscita dell’autobiografia di Francesco Totti scritta con Paolo Condò hanno partecipato l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituzione a cui l’autore e la Casa Editrice Rizzoli destineranno parte dei proventi della vendita del libro per l’attività di assistenza e ricerca.



Alvin conduttore a ripercorrere, a fianco di Francesco Totti e Paolo Condò, la vita e l’ineguagliabile carriera del giocatore icona più amato del calcio italiano. Sul palco autorità, amici, colleghi ed ex giocatori e allenatori della Nazionale e della Roma. L’attore e doppiatore Luca Ward, inconfondibile voce del Gladiatore, presente con una sorpresa speciale per il Capitano.

“A volte i libri compiono miracoli - dichiara Massimo Turchetta, Direttore Rizzoli Trade -. Come editore, sono orgoglioso che un libro Rizzoli riesca a compiere il miracolo di presentare il racconto della vita di Francesco Totti, simbolo di bellezza calcistica nel mondo, nella cornice del monumento simbolo di Roma e della classicità, il Colosseo. Ma il terzo, e forse più grande miracolo, è che attraverso questa serata si possa partecipare da una parte alla conservazione del nostro patrimonio artistico e, dall’altra, a essere più vicini all’attività ineguagliabile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Posso solo dire grazie di cuore alla sensibilità di tutti coloro che hanno reso possibile questa magia".



Per Alfonsina Russo, Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo: “Questa sera (ieri, ndr) il Colosseo ospiterà un personaggio che ha dedicato tutta la sua vita allo sport e alla diffusione dei valori positivi che esso incarna. Un monumento simbolo per Roma e per il mondo, ed un personaggio anch’esso simbolo della città, insieme in un evento che non sarà solo la presentazione di un libro, ma che avrà anche importanti ricadute benefiche e culturali: oltre alla donazione all’Ospedale Bambino Gesù, il restauro di 12 statue appartenenti alla collezione del Parco che presto saranno restituite al godimento del pubblico sulla terrazza degli “Horti Farnesiani” sul colle Palatino”.



Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù “Siamo molto contenti di partecipare a questa serata perché ci sentiamo parte di questa famiglia. Francesco Totti è da sempre un amico dell’Ospedale e i nostri ragazzi (anche i nostri medici) gli vogliono bene. Ringraziamo quindi Totti e la Rizzoli per la generosità della loro donazione, che sarà destinata al progetto 4 YOU, che accompagna gli adolescenti malati di tumore durante il percorso di cura e anche oltre”.

"L'amore, la fedeltà, la Leggenda. Buon compleanno Francesco". E' l'omaggio all'ex capitano giallorosso Totti da parte della Roma che sul suo sito ufficiale festeggia le 42 primavere del n.10 con un video che ripercorre alcuni momenti della carriera del campione, tutti passati indossando una sola maglia, quella della squadra capitolina.

Francesco Totti con Paolo Condò: "Un capitano". In libreria dal 27 settembre per Rizzoli

Francesco Totti pubblica con Paolo Condò "Un capitano", l’autobiografia del giocatore-icona più amato del calcio italiano. L’infanzia in via Vetulonia, i primi calci al pallone, la timidezza e la paura del buio, la vita di quartiere in una Roma che forse non esiste più. Gli amici che resteranno gli stessi per tutta la vita. Gli allenamenti a cui la mamma lo accompagnava in 126, asciugandogli i capelli con i bocchettoni in inverno. L’esordio in Serie A a 16 anni in un pomeriggio di marzo del 1993 a Brescia, con i pantaloni della tuta che al momento di entrare in campo si impigliano nei tacchetti; il primo derby, il primo gol, il rischio di essere ceduto alla Sampdoria prima ancora che la sua favola in giallorosso possa cominciare. E poi la gloria: caso più unico che raro di profeta in patria, venticinque anni con la stessa maglia, capitano per sempre, un palmarès che annovera un epico Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre ovviamente al Mondiale 2006 conquistato da protagonista con la Nazionale. E ancora il matrimonio da sogno con Ilary Blasi, la vita mondana attraversata sempre con leggerezza, con autoironia, con il sorriso grato di chi ha ricevuto in dono un talento straordinario e la possibilità di divertirsi facendo ciò che più ama: giocare a pallone. Con l’espressione eternamente stupita del ragazzo che una città ha eletto a simbolo e condottiero, oggetto di un amore senza uguali. Fino al giorno del ritiro dal calcio giocato, e di un addio che ha emozionato non solo i tifosi romanisti ma gli sportivi italiani tutti. Perché Francesco Totti è la Roma, ma è anche un pezzo della vita di ognuno di noi.



FRANCESCO TOTTI (Roma, 1976) ha esordito in Serie A il 28 marzo 1993. Capitano della Roma per vent’anni, è al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi e detiene il record di gol realizzati in campionato con lo stesso club. Premiato per 5 volte (record assoluto) dall’AIC come miglior calciatore italiano, nel 2004 è stato incluso dalla FIFA nella lista dei più grandi giocatori viventi (FIFA 100) e nel 2018 è stato il primo calciatore italiano a vincere il Laureus World Sport Award alla carriera. Dopo aver dato l’addio al calcio il 28 maggio 2017, è entrato nelle fila dirigenziali della Roma.



PAOLO CONDÒ è nato a Trieste nel 1958. Giornalista professionista dal 1981 con “Il Piccolo”, per la “Gazzetta dello Sport” ha seguito 7 Mondiali e 5 Europei di calcio, 2 Olimpiadi estive, 8 Giri d’Italia e numerosi altri eventi. Nel 2015 è passato a Sky Sport. Dal 2010 è il membro italiano della giuria internazionale di «France Football» che assegna il Pallone d’oro. Ha scritto il romanzo Sotto copertura (Piemme, 2002) e Duellanti (Baldini & Castoldi, 2016).

"Vi svelo qualche dettaglio in più sul mio libro&Ci siamo quasi!". L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha svelato così qualche giorno fa i primi dettagli sul suo nuovo libro, 'Francesco Totti - Un capitano' edito da Rizzoli e scritto con Paolo Condo', tramite il suo account Twitter e Instagram, facendo vedere la copertina. "Ciao ragazzi finalmente vi posso far vedere la copertina del mio libro...Come sto...?", ha detto sorridendo l'ex numero 10 giallorosso.