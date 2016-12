Victoria's Secret, il Natale è... "rosso, ovviamente". FOTO

Su Instagram la foto di Natale più sexy firmata Victoria's Secret. Gli auguri sono affidati al lato B della sexy Elsa Anna Sofie Hosk, supermodella svedese.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW - Il 30 novembre Grand Palais di Parigi è andato in onda l'evento più sexy dell'anno, il #victoria's secret fashion show 2016. Tra le modelle che hanno sfilato ci sono Kendall Jenner e Gigi Hadid, e anche la sorella Bella Hadid al suo debutto per Victoria's Secret. Poi, ci sono srate anche le storiche Adriana Lima, Lily Aldridge, Stella Maxwell, Alessandra Ambrosio e Taylor Hill. A rendere lo show ancora più speciale come ogni anno ci sono stati dei cantanti famosi: Lady Gaga, Bruno Mars e The Weeknd.