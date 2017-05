Antimafia: Bindi chiede a Giovanardi e Nuti di autosospendersi

L'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare Antimafia chiede al senatore Carlo Giovanardi (Idea) e al deputato Riccardo Nuti (M5S) di autosospendersi per le vicende giudiziarie che li riguardano. In una nota, l'Ufficio specifica di aver "esaminato le questioni relative alle vicende del sen. Carlo Giovanardi e dell'on. Riccardo Nuti, coinvolti in indagini giudiziarie. Preso atto di non avere alcun potere sulla composizione della Commissione i cui membri sono designati all'inizio dei lavori dai Presidenti delle Camere su indicazione dei Gruppi parlamentari; e riconoscendo che allo stato non ricorrono le condizioni previste dal Codice di autoregolamentazione e dalla Legge istitutiva, e' stato deciso all'unanimita' di richiedere al sen. Carlo Giovanardi e al on. Riccardo Nuti - conclude la nota - di valutare l'opportunita' politica di sospendere la loro partecipazione, sotto qualsiasi forma, ai lavori della Commissione".