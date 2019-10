Augusta, lavoravano al market ma percepivano il Reddito. Scoperti 2 furbetti

Scoperto ad Augusta un supermarket con nove lavoratori in nero sui dieci presenti, due dei quali intascavano il reddito di cittadinanza. In campo la Guardia di finanza. Al titolare sono stati contestati rilievi di natura amministrativa con la 'maxi-sanzione'. I percettori del reddito di cittadinanza sono stati segnalati all'Inps per la decadenza e revoca del beneficio e all'autorità giudiziaria. Con questa attività, spiegano le fiamme gialle "viene confermata la pressante attenzione nella lotta all'illegalità e all'abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese e dei professionisti che operano nella piena e completa osservanza della legge e le cui prospettive di sviluppo sul mercato sono seriamente compromesse da chi svolge attività al di fuori della legalità". Un altro caso dopo quello riscontrato sempre a Siracusa di un uomo che girava con la Porsche e spacciava cocaina. Il tutto mentre percepiva il Reddito di cittadinanza.