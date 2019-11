Liliana Segre avrà due carabinieri come scorta dopo le minacce

In seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava a Milano, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela alla senatrice a vita Liliana Segre, ex deportata ad Auschwitz, che, da oggi, avra' due carabinieri che la accompagneranno in ogni suo spostamento. La notizia e' pubblicata su alcuni quotidiani milanesi.