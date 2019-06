Maltempo, allagamenti e grandine al Nord. Sarà luglio caldo ma tanti temporali

Il maltempo flagella il Nord ma nelle prossime ore e soprattutto a partire da domenica tornerà il bel tempo e soprattutto un'ondata di caldo africano. Una situazione che potrebbe ripetersi molte volte nel corso dell'estate 2019.

Estate: climatologa Cnr, luglio caldo ma con temporali frequenti

Prepariamoci a un mese di luglio caldo, con temperature stabilmente sopra i 30 gradi, ma con frequenti temporali pomeridiani, causati dall'aria calda che tende a condensare lungo i rilievi per poi precipitare. Ci saranno anche le temute ondate di calore, e una è prevista da domani. A tracciare lo scenario del clima estivo in Italia è Marina Baldi, climatologa del Cnr, interpellata dall'Agi. "Il caldo che è scoppiato nelle prime due settimane di giugno - spiega - è la conseguenza dell'ingresso in tutta l'area del Mediterraneo dell'anticiclone africano, che ha raggiunto anche la Francia e la Spagna. Il 21 giugno ha segnato l'inizio dell'estate astronomica, e da adesso in poi il caldo persisterà per tutto il mese di lugliocon punte elevate che potranno raggiungere i 40 gradi in alcune località". I temporali hanno già cominciato a manifestarsi. "Sulle Dolomiti abbiamo già un temporale al giorno - afferma Baldi - e a luglio ci aspettiamo precipitazioni sparse a carattere di rovescio nelle regioni centro-meridionali, nelle parti interne e sui rilievi dell'Appennino e delle Alpi, in particolare nelle aree del Nord-Est. Si tratta di temporali tipicamente estivi, brevi ma con tanta attività elettrica, quindi attenzione ai fulmini".