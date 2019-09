Mare Jonio, tre gravi sbarcati d'urgenza. Dopo lo stop, Alan Kurdi verso Malta

"Una donna e due ragazzi evacuati d'urgenza da nave Mare Jonio. Devono scendere tutti in barella? A che punto volete arrivare?" Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans commentando l'evacuazione d'urgenza per ragioni mediche dei tre dei 34 migranti della Mare Jonio, ancora bloccata al largo di Lampedusa.

"Le persone soccorse mercoledi' scorso, come si puo' immaginare, sono arrivate a bordo della Mare Jonio in condizioni di salute preoccupanti, per le violenze e le torture subite in Libia, per le condizioni drammatiche del viaggio in Mare, per lo shock di aver visto morire i loro compagni di viaggio", spiega ancora Mediterranea Saving Humans nel post.

"Avrebbero dovuto essere portate subito in un porto sicuro, come prevedono leggi e Convenzioni internazionali, come suggeriscono l'etica e un minimo senso di umanita'. Invece il Decreto Sicurezza Bis ha costretto queste persone, gia' drammaticamente provate, a rimanere bloccate su una nave in mezzo al Mare, aspettando che le loro condizioni si aggravassero fino al punto di non poter piu' rimanere a bordo. L'unico modo per scendere, dice il Decreto Sicurezza Bis, e' scendere in barella. Che Stato e' questo? Le donne e gli uomini di Mediterranea, dal Mare e dalla terra, condannano questa situazione inumana, inaccettabile, e chiedono con forza che si facciano sbarcare tutti gli altri naufraghi rimasti a bordo. Ora, finche' sono in grado di scendere con le loro gambe", conclude.