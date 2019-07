Migranti, parla il Capitano Concas che nella estate del 2017 sfidò le navi ong

Di Claudio Bernieri

La storica avventura di DEFEND EUROPE davanti alle coste libiche che nel luglio del 2017 fermò i gommoni e il traffico delle ONG. “VI racconto come le ONG attendono i gommoni davanti alle coste libiche”. Il capitano Concas racconta in questo documentario la caccia alle ONG con la nave C star. Le fake news della stampa buonista, i boicottaggi dei poteri forti, le carte nautiche, i tracciati satellitari che dimostrarono come alcune ONG fossero implicate nel traffico di esseri umani, anticipando le inchieste dei procuratori di Catania e di Trapani: Nella colonna sonora, la scoperta di una cantante straordinaria.