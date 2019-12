Rdc, a caccia dei furbetti: in 2 giorni presi 100 non aventi diritto

Come si era previsto, purtroppo, sono molti i casi di cittadini che incassano e hanno incassato il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto. Poco meno di 100 sono stati ‘pizzicati’ in un due giorni. È quello che si apprende dai comunicati diffusi dalla Guardia di Finanza. Come scrive La Stampa, l’Inps pochi giorn fa ha affermato che, tra aprile e novembre, sono state accolte 1.066.000 domande (tra reddito e pensione di cittadinanza), di queste 51.681 sono decadute (8 mila in Campania, 4.800 in Puglia, 4.200 nel Lazio) per il venir meno del diritto o per rinuncia. O per irregolarità. Secondo i dati Anpal, 200mila beneficiari del RdC sono stati convocati dai Centri per l’Impiego, mentre sono 18mila coloro che hanno trovato lavoro.

Ecco solo alcuni dei casi degli ultimi due giorni che Affaritaliani.it ha raccontato: