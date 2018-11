Renzi e Hollande zitti sul sessismo di 2 ministri francesi sulla Boschi (?)

"QUELLA LÌ DEV'ESSERE BRAVA A FARE ALTRO, MICA LA POLITICA…”. E’ IL COMMENTO, riprovevole e di pessimo gusto, CHE DUE MINISTRI FRANCESI avrebbero FATTO, sghignazzando, SU UNA MINISTRA ITALIANA, NEL 2016, in occasione di un vertice tra i governanti dei 2 Paesi, "Fratelli-coltelli", a Venezia. LO RACCONTA SEGOLENE ROYAL-ex moglie di Francois Hollande e, nel 2007, candidata del PS, sconfitta da Sarkozy, alle presidenziali-NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA. “RENZI IMPALLIDISCE-aggiunge la Royal- E INCROCIA IL MIO SGUARDO, COSTERNATO. VADO IN SUO SOCCORSO: "POVERI ABBRUTITI, MA VI SIETE VISTI?". ROYAL TACE I NOMI DELLE MINISTRE ITALIANE, CHE PARTECIPARONO AL VERTICE. A Venezia andarono ROBERTA PINOTTI, STEFANIA GIANNINI e MARIA ELENA BOSCHI.

Renzi e Hollande avrebbero dovuto rimproverare, con maggiore severità, i ministri per il commento sessista sulla collega. Silvio Berlusconi, quando era premier, esternò...valutazioni, forse, ben più pesanti nei confronti delle donne, politiche e non ? Non è un'attenuante valida per gli aspiranti statisti di sinistra, soprattutto perché i progressisti hanno, sempre, attaccato l'ex CAV. anche per i comportamenti, non irreprensibili, dentro e fuori il Palazzo. E un quotidiano anti-B., "La Repubblica", per mesi, rivolse all'allora premier 10 domande, di cui molte riguardavano proprio i rapporti del Dottore di Arcore, nei dopo cena eleganti, con giovani e avvenenti donne, alcune minorenni. Ma Berlusconi non rispose...