Rigopiano, 9 in salvo e 5 cadaveri. "Rumori sotto la neve". Si spera ancora

Sono 9 le persone salvate dall'albergo Rigopiano sepolto mercoledi' notte da una slavina alle pendici del Gran Sasso. Con un lavoro incessante durato per tutta la notte, i soccorritori hanno recuperato due donne e due uomini. Si aggiungono ai quattro bambini e alla donna estratti ieri.

Si continua a scavare per portare fuori un uomo che rimane ancora sotto la neve. Sale a 5 il numero dei morti: la scorsa notte sono stati ritrovati i cadaveri di due donne, la cui identita' al momento non e' nota. Le due vittime accertate sono Gabriele D'Angelo e Alessandro Giancaterino, entrambi camerieri dell'hotel.

Tra le persone ricoverate, tutte in buone condizioni di salute, ci sono cinque adulti: Adriana Vranceanu, Francesca Bronzi, Vincenzo Forti, Giorgia Galassi, Gianpaolo Matrone. Quattro i bambini: Gianfilippo e Ludovica Parete, Edoardo Di Carlo, Samuel Di Michelangelo.

Slavina su hotel: soccorritori, altre voci oltre quelle dei 5

Da sotto le macerie e la neve dell'hotel Rigopiano arrivano altre voci, diverse da quelle delle 5 persone gia' da diverse ore individuate e pero' ancora da recuperare e riportare in superficie. Lo riferiscono soccorritori impegnati nelle operazioni che proseguiranno senza sosta nell'area del resort sommerso dalla valanga di mercoledi' su questo versante del Gran Sasso. Secondo quanto appreso, le voci intercettate non sono state pero' ancora localizzate nella struttura. Le squadre impegnate sul posto sono all'opera per identificare altri eventuali superstiti oltre alle 5 persone gia' identificate e i cui nomi sono stati ufficializzati alle famiglie e agli organi di stampa dalla Prefettura di Pescara.



All'interno dell'hotel Rigopiano, i corridoi invasi dalla neve. VIDEO