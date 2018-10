Tassa sul fumo per finanziare misure anti-cancro: la petizione

Riceviamo e pubblichiamo

Buonasera direttore,



sono Massimo Santacroce, classe 1974, manager e imprenditore.

La mia famiglia è stata decimata in questi ultimi anni dal cancro. Solo chi ha avuto un malato oncologico in famiglia, ormai purtroppo quasi tutte, può capire lo stato di frustrazione e il senso di non poter far nulla.

Ho seguito con attenzione nella scorsa legislatura l'emendamento presentato dalla Senatrice Emilia de Biasi del PD, che proponeva una tassa sul fumo di 20 centesimi a pacchetto di sigarette destinato alle cure oncologiche. L'emendamento è stato poi bocciato dal suo stesso partito.



Mi sono chiesto: se non posso fare nulla, che cosa posso fare?

Ho pertanto riproposto l'iniziativa, ancora più incisiva, mediante una petizione on line aperta al Ministro della Sanità Giulia Grillo e al Presidente del Consiglio Guseppe Conte.

In 6 giorni la petizione ha raccolto incredibilmente 2181 firme. E continuano ad aumentare.

L'iniziativa propone una tassa sul fumo per finanziare cure e prevenzioni oncologiche. Si prevede un gettito di 2.400 milioni di euro:

- 1000 milioni andranno a copertura del fondo farmaci oncologici innovativi

- 600 milioni andranno alla ricerca oncologica

- 400 milioni saranno destinati al potenziamento delle reti di cure palliative e di terapie del dolore

- 300 milioni andranno all'istituzione di una rete nazionale registro dei tumori

- 100 milioni per il lancio di una campagna pubblicitaria che invita i fumatori a smettere di fumare utilizzando la sigaretta elettronica sulla falsa riga del sistema “Stoptober“, il programma del Public Health England che consente ai fumatori di trovare supporto e suggerimenti utili per smettere definitivamente di fumare.



L'iniziativa va in direzione europea: la Francia ha da dopo aumentato il costo del pacchetto di sigarette a 10€. In Germania siamo a 7€. In Italia intorno ai 5€.



https://www.change.org/p/tassa-sul-fumo-per-finanziare-le-cure-anti-cancro

Se non puoi fare nulla, che cosa puoi fare?

saluti

Massimo