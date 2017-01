Tempa Rossa, Federica Guidi: "Costretta alle dimissioni per niente"

L'EX MINISTRO GUIDI: "IO FATTA A PEZZI E COSTRETTA ALLE DIMISSIONI PER NIENTE"

"Sono stata fatta a pezzi e costretta alle dimissioni. E per cosa? Non c'era nulla in quella intercettazione. Non ero nemmeno indagata. E infatti, e' finito tutto in una bolla di sapone". Cosi' l'ex ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, sul 'Il Corriere della Sera', dopo l'archiviazione dell'inchiesta Tempa Rossa che coinvolgeva il suo compagno e che la aveva costretta alle dimissioni dopo la pubblicazioni di alcune intercettazioni.

FINISCE NEL NULLA L'INCHIESTA TEMPA ROSSA: "HO SOFFERTO TROPPO"

La Guidi aggiunge: "Ho sofferto troppo. E adesso che mi sono ripresa la mia vita, mi interessano solo mio figlio, la famiglia e l'azienda. E' stata dura, non voglio parlare di questa esperienza incredibile, non voglio saperne piu' nulla e non leggero' una riga che parli di me". Ora, a distanza di un po' di tempo dalle vicende che la travolsero spiega: "Faccio soprattutto la mamma. Sono serena, ma non so se questa ferita potra' mai rimarginarsi. Non nego che a livello umano le conseguenze sono state profonde e nemmeno una bella notizia come l'archiviazione puo' farmi piacere".