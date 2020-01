Urbano Cairo, gli auguri di buon anno sembrano una discesa in campo

Il presidente del Torino e di mezza editoria italiana ha pubblicato un solenne messaggio per i suoi numerosi follower su Instagram (16.500) come spiega il Fatto Quotidiano.

“Moltissimi Auguri a tutti per il Nuovo Anno. Un Anno in cui il nostro Paese deve ricominciare a crescere, a dare opportunità di lavoro soprattutto ai giovani, a guardare al futuro e a come competere in un mondo che cambia velocemente. Ancora Buon 2020 a tutti con l’augurio di realizzare almeno 1 sogno che ci sta particolarmente a cuore!”. Un messaggio che, come precisa il Fatto, sembra quello del presidente della Repubblica. Più che gli auguri sembra una discesa in campo.

Ancora una volta Cairo ondeggia tra il ruolo di imprenditore privato e quello di personaggio pubblico e, forse presto, politico. C'è da chiedersi secondo il Fatto Quotidiano, se sia o meno il 2020, finalmente, l’anno in cui Cairo si deciderà a fare quel passo che tutto il mondo si aspetta che lui faccia.