Successo per l'ultimo appuntamento con Cinema2Day ieri sera nelle sale italiane: ancora oltre 1 mln di spettatori (1.034.018) nonostante la settimana di Sanremo, come scrive l'Ansa. L'iniziativa è stata lanciata dal ministero della cultura insieme con Anem, Anec, Anica che offre film a 2 euro ogni secondo mercoledi' del mese. E il ministro Franceschini twitta: "#Cinema2day! Un appello per continuare altri sei mesi...".

Ma non tutti sembrano d'accordo...