Michel Houellebecq dai libri alla tv: "Sottomissione" diventa una fiction

Diventerà una fiction televisiva "Sottomissione" (tradotto in italiano da Bompiani), il controverso romanzo dello scrittore francese Michel Houellebecq pubblicato tra le polemiche in Francia lo stesso giorno dell'attentato terroristico contro il settimanale satirico "Charlie Hebdo", il 7 gennaio 2015. A girare la serie tv dal romanzo che solo nelle librerie francesi ha venduto 800mila copie sarà il regista Guillaume Nicloux, grande amico di Houellebecq, che lo ha già fatto recitare due volte come attore. Il regista ha scritto la sceneggiatura con Nathalie Leuthrau e Victor Rodenbach e la produzione sarà franco-tedesca, ha reso noto "Livres Hebdo", senza tuttavia precisare quando la serie sarà girata e con quali attori. "Sottomisione" immagina la presa del potere nella Francia del 2022 del partito musulmano dopo il trionfo alle elezioni presidenziali. All'inizio di gennaio è uscito "Serotonina" (Flammarion, traduzione italiana da La Nave di Teseo), nuovo romanzo di Houellebecq che veleggia su oltre 300.000 copie vendute solo in Francia.

Il regista Guillaume Nicloux è lo stesso che dal mese di dicembre ad oggi sta facendo recitare sul set del film "C'est extra" la 'strana coppia' composta da Houellebecq, il sulfureo autore francese di tanti bestseller, e l'attore Gérard Depardieu, mostro sacro del cinema francese. In "C'est extra" i due uomini famosi si ritrovano in cura in un centro di talassoterapia a Cabourg, cittadina francese del dipartimento del Calvados nella regione della Normandia, stazione balneare di fama internazionale, resa celebre da Marcel Proust come la Balbec di "Alla ricerca del tempo perduto". Insieme, Houllebecq e Depardieu cercano di sopravvivere al programma medico che l'istituzione sanitaria intende imporre loro. Ma eventi straordinari interromperanno il loro programma di cura. Michel Houellebecq e Gérard Depardieu sono insieme per la prima volta nello stesso film anche se ciascuno di loro ha già lavorato separatamente con il regista Guillaume Nicloux. Sotto la sua direzione, Depardieu ha recentemente recitato la parte di uno scrittore disilluso nella pellicola "Les Confins du monde", uscito da poco nelle sale francesi.

Michel Houellebecq ha già recitato per Nicloux nel "folle documentario" dal titolo "Il rapimento di Michel Houellebecq", prodotto da Arte nel 2014. Nel film il controverso scrittore si ritrova rapito, tenuto prigioniero per alcuni giorni in una casa fuori Parigi in attesa di un riscatto. Invece di provare a resistere ai rapitori, Houllebecq sembra stranamente contento dell'imprevisto che gli ha riservato la sua vita e fa amicizia con i suoi ingenui sequestratori.