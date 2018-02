San Valentino, film romantico in tv: "New York, I Love You" in prima assoluta

Il prossimo mercoledì 14 febbraio alle 21, Cine Sony, il canale di Sony Pictures Television Networks dedicato al mondo del cinema (ch. 55 del DTT), celebrerà la giornata dedicata agli innamorati di tutto il mondo con la messa in onda in prima assoluta per l’Italia di New York, I Love You, una co-produzione USA/Francia che vanta nel cast alcune delle più brillanti stelle di Hollywood. Dopo The Courier (Jeffrey Dean Morgan, Mickey Rourke, Til Schweiger) e Frontera (Ed Harris, Michael Peña, Eva Longoria) Cine Sony continua a portare in Italia film inediti con cast di rilievo.

"New York, I Love You" è un film corale sul tema dell'amore composto da diversi episodi, ambientati ognuno in un diverso quartiere della città di New York. La pellicola, che fa seguito a "Paris, je t'aime" e precede "Rio, eu te Amo" è la seconda parte dell’imponente progetto multimediale dal titolo "Cities of Love", un'iniziativa globale la cui missione è costruire "le comunità delle persone che amano la loro città".

Il film vanta un cast stellare composto da alcuni tra gli attori più noti del cinema americano contemporaneo, tra i quali Andy García, Bradley Cooper, Shia LaBeouf, Orlando Bloom, Chris Cooper, Christina Ricci, Ethan Hawke, John Hurt, e Natalie Portman, qui anche al suo esordio come regista dell’episodio in cui è protagonista. Le storie che compongono la trama di New York, I Love You sono infatti dirette ognuna da un regista diverso e liberamente collegate tra loro, e ruotano attorno alle relazioni e alla ricerca universale dell'amore, accompagnando lo spettatore in un appassionante viaggio sentimentale alla scoperta di alcuni tra i luoghi più incredibili e originali della Grande Mela. Di volta in volta eccentrico, arguto, malinconico e affettuoso, il quadro generale che ne risulta diventa un originale omaggio a quella che è ritenuta come la città più diversa e genuina d’America.



New York, I Love You – Scheda Tecnica – Scheda Tecnica

Messa in onda su Cine Sony – mercoledì 14 febbraio alle 21

Paese – USA, Francia

Anno – 2008

Durata - 110 minuti

Genere - Sentimentale, Drammatico, Commedia

Produttore - Emmanuel Benbihy, Marina Grasic, Parker Bennett (co-produttore), Pierre Asseo (produttore associato), Laurent Constanty (produttore associato), Warren T. Goz (produttore associato), Stewart McMichael (produttore associato), Ed Gerrard (produttore associato)

Produttore esecutivo - Michael Benaroya, Glenn Stewart, Marianne Maddalena, Tayloe Kephart, Bradford W. Smith, Claus Clausen, Jan Korbelin, Steffen Aumueller, Pamela Hirsch, Celine Rattray, Susanna Bohnet, Rose Ganguzza

Casa di produzione - Ever So Close, Visitor Pictures, Sherezade Films, Also Known As Pictures, Benaroya Pictures, Plum Pictures, 2008NY5, LLC & Grand Army Entertainment

Regia - Yvan Attal, Allen Hughes, Shunji Iwai, Wen Jiang, Joshua Marston, Mira Nair, Natalie Portman, Brett Ratner, Fatih Akin, Randall Balsmeyer, Shekhar Kapur

Cast (ruoli/attori principali)

Andy Garcia: Garry

Natalie Portman: Rifka

Orlando Bloom: David

Christina Ricci: Camille

Ethan Hawke: scrittore

Bradley Cooper: Gus

Shia LaBeouf: Bellhop

Chris Cooper: Alex

John Hurt: Jacob