Alitalia, Lufthansa: "Pronti a investire più di Delta"

Alitalia, Lufthansa pronta a investire previo accordo coi sindacati su tagli

Lufthansa ha esplicitato la sua intenzione di entrare nel capitale di Alitalia con un investimento "considerevole" ma a patto che sui tagli alle spese prefissati, venga prima raggiunto un accordo con le parti sociali. E' quanto si legge nella lettera inviata dal vettore tedesco ai vertici di Fs, visionata dall'AGI.

Alitalia: Patuanelli, lavoriamo a rilancio, no a mero salvataggio

Ad Alitalia serve "un rilancio e non un mero salvataggio". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ad Agorà su Raitre. "Il settore del trasporto aereo continua a segnare crescita e redditività per tutte le compagnie", spiega. Per Patuanelli "è paradossale che la nostra compagnia non riesca rilanciarsi su questo mercato. Credo che ci siano delle condizioni perchè ciò accada, ci sono interlocuzioni in corso. Il consorzio ha tempo fino al 21 novembre per presentare l'offerta di acquisto e la scelta partner. Seguiamo con attenzione attraverso i commissari", conclude.