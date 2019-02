Cattolica Assicurazioni: Berkshire Hathaway continua a darci fiducia

È notizia del 10 gennaio scorso l’ammissione di General Reinsurance AG, società del gruppo Berkshire Hathaway, nella compagine societaria di Cattolica Assicurazioni: un segnale di fiducia nell’operato della Compagnia da parte del primo azionista.

A tale proposito Alberto Minali, Amministratore Delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni, intervistato da Affaritaliani.it, ha commentato: “È una richiesta che abbiamo accolto con soddisfazione. Berkshire Hathaway è un investitore di lungo periodo, interessato al business e al flusso di dividendi, e questa decisione dimostra apprezzamento nel nostro operato e fiducia in quanto stiamo realizzando. È certamente un’ottima notizia per il Gruppo”.

In un momento incerto per il nostro Paese come quello attuale c’è dunque chi, dall’estero, continua a investire. Abbiamo chiesto a Minali di spiegarci perché scegliere Cattolica. “Cattolica è una Compagnia solida che sta vivendo una fase di trasformazione industriale e culturale, per diventare sempre più innovativa, agile e reattiva. Siamo l’unica cooperativa assicurativa quotata in Italia e, con la riforma della governance approvata dall’ultima Assemblea dei Soci, la prima compagnia assicurativa in Europa con un sistema monistico. La nostra storia attraversa tre secoli, durante i quali siamo sempre stati presenti sul territorio, al fianco di famiglie e imprese. Siamo innovatori, pur nel rispetto della tradizione e dei nostri valori, e questo evidentemente attrae”.

Oltre a essere il primo azionista con il 9,047% delle azioni di Cattolica, Warren Buffett – attraverso la General Reinurance AG – acquisisce ora anche i diritti non patrimoniali, compresa la possibilità di partecipare attivamente alla governance della compagnia. Ma occorre fare doverosi distinguo in termini di quote, come ha spiegato Minali ad Affaritaliani.it: “L’ultima Assemblea dei Soci ha approvato importanti modifiche di governance che hanno reso Cattolica una società cooperativa dinamica, aperta sempre di più al mercato pur senza rinunciare al voto capitario. Tra le novità che entreranno in vigore dalla prossima Assemblea c’è anche quella della lista di capitale: i Soci persone giuridiche potranno esprimere un voto “di capitale” fino alla soglia del 5% della loro partecipazione azionaria e, nel caso in cui in Assemblea questa lista superi il 10% o il 15% del capitale sociale, a prescindere dal numero di Soci che l’avrà votata, saranno eletti rispettivamente uno o due Consiglieri. Con l’ammissione a Socio, General Reinsurance AG entra nella “vita” societaria di Cattolica e potrà partecipare per la prima volta all’Assemblea dei Soci di Cattolica”.