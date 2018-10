Clabo: ingresso di Simest (Gruppo CDP) nel capitale di Clabo Holding USA Inc

Clabo S.p.A., leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelateria, pasticceria, bar, caffetteria ed hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha sottoscritto in data odierna un accordo con SIMEST S.p.A., società che costituisce insieme a SACE il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), per l’acquisizione del 46 % di Clabo Holding USA Inc, attraverso un aumento di capitale già deliberato dalla Sub-Holding americana per un importo pari a 2 milioni di dollari, che nei prossimi giorni verrà integralmente sottoscritto. L’accordo prevede l’impegno di Clabo a riacquistare la partecipazione di proprietà di SIMEST, nel 2026, per un valore equivalente al prezzo iniziale di sottoscrizione da parte di quest’ultima. Tale accordo sosterrà l’implementazione del piano di espansione in Nord America del business del Gruppo Clabo, nel rispetto delle linee strategiche espresse nel Piano Industriale 2018-2022 presentato agli investitori e al mercato nell’aprile di quest’anno.



Il Presidente di Clabo s.p.a., Pierluigi Bocchini, ha dichiarato: “Desidero ringraziare l’amministratrice delegata di Simest, dott.ssa Alessandra Ricci, e tutto il Consiglio di Amministrazione per l’apprezzamento dimostrato nei confronti del piano di sviluppo di Clabo nel mondo. Dopo l’ingresso nel capitale di Clabo Pacific Holding a sostegno della crescita di Clabo in Asia, registriamo ora la partecipazione di Simest anche nel capitale di Clabo Holding USA con l’obiettivo di accelerare la crescita sul mercato del nord America. Gli Usa rappresentano oggi il 25% dei ricavi del nostro Gruppo e a breve saranno il primo mercato di vendita. L’obiettivo è crescere ancora in segmenti di business limitrofi al nostro e che rappresentano nicchie di mercato ad alto valore aggiunto, come stiamo operando con Howard McCray."



La CEO di SIMEST, Alessandra Ricci, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver affiancato per la seconda volta un’eccellenza italiana quale il Gruppo Clabo che, grazie alla presenza in Cina e USA, le due maggiori aree di sviluppo del mercato, potrà trarre beneficio in termini di ulteriore crescita e affermazione a livello mondiale. L’operazione con Clabo è per noi un’ulteriore conferma dell’apprezzamento per il ruolo che svolgiamo a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, come evidenziato – del resto - dall’elevato tasso di ricorsività con cui i nostri partner si rivolgono agli strumenti SIMEST”.