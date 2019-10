Confindustria, ecco chi sta con Pasini. La mappa degli appoggi in Lombardia

Oltre a Brescia, almeno Lecco-Sondrio e anche Como dov’è iscritto. E pure Cremona, dove godrebbe dell’appoggio del collega di Federacciai Giovanni Arvedi. Con Varese alla finestra, in attesa di capire come girerà il vento.



Sarebbe questa, secondo quanto rivela ad Affaritaliani.it un’alta fonte in Confindustria, la mappa degli appoggi fra le territoriali della Lombardia di cui godrebbe Giuseppe Pasini, presidente degli industriali bresciani candidato dalla propria associazione alla presidenza di Viale dell’Astronomia.

Carlo Bonomi (Assolombarda)



Una mappa che dimostra come il fronte lombardo degli imprenditori sia fortemente diviso fra la candidatura del numero uno di Feralpi e quella in pectore del presidente di Assolombarda Carlo Bonomi in vista della tornata elettorale per il dopo-Boccia.



Un fronte che il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti sta cercando con molta difficoltà di ricompattare per consentire alla Regione di esprimere una candidatura unitaria.



In un pranzo informale in un hotel-ristorante a Sesto San Giovanni, prima di andare al funerale di Giorgio Squinzi in Duomo, i presidenti delle associazioni lombarde si sono incontrati per una prima analisi in vista dell'avvio delle procedure per la designazione del nuovo presidente di Viale dell'Astronomia.

Giuseppe Pasini (Associazione Industriale Bresciana)





La riunione, proprio per le divisioni di partenza, è stata interlocutoria e si sarebbe scelto un metodo di lavoro, avviando un percorso che proseguirà anche nei prossimi incontri quando i presidenti individueranno dei punti cardine che saranno alla base di un futuro documento programmatico che raccoglierà le istanze ed il pensiero di tutte le territoriali della Lombardia. E sulla base di questo documento si potrà esprimere una candidatura lombarda.



Insomma, un modo per evitare di far diventare insanabile la spaccatura regionale e di rispettare le regole scritte e non di Confindustria circa i tempi per il rinnovo del vertice. Senza fornire un assist ai legittimi appetiti di altre regioni e federazioni nella partita.