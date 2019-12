Confindustria, Mattioli chiama Comin. L'endorsement del Piemonte e di Torino

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Secondo quanto Affaritaliani.it può riferire la vicepresidente di Confindustria Licia Mattioli, che si sta preparando a correre per il dopo-Boccia cercando di ripetere l’impresa di Emma Marcegaglia e cioè portare una donna alla guida della confederazione nazionale degli industriali, ha deciso di farsi supportare nella sfida della presidenza da Gianluca Comin, uno dei principali professionisti della comunicazione nel nostro Paese.

Comin potrà mettere a servizio dell’imprenditrice torinese dei gioielli, che oggi ha ricevuto l’endorsement della sua regione, la propria esperienza di conoscitore delle dinamiche di Viale dell’Astronomia. Oltre al suo vasto portafoglio di relazioni nella Capitale, fra cui anche quella con la direttrice generale di Confindustria Marcella Panucci, Comin può contare anche su un passato in prima persona all’interno della stessa galassia dell’associazione dell’Aquilotto.

E’ stato infatti per sei anni in Giunta, il vecchio Consiglio generale prima della riforma Pesenti, per conto dell’Enel dov’era a capo delle relazioni esterne, ha ricoperto per due mandati la carica di vicepresidente in Confindustria Venezia e ha fatto parte del direttivo di Unindustria Roma. Incarichi che dunque gli hanno fatto maturare una certa sensibilità nella gestione delle partite interne a Viale dell’Astronomia. Sensibilità che, a giudicare dai numerosi runner (oltre a Mattioli, Emanuele Orsini, Carlo Bonomi, Giuseppe Pasini e Andrea Illy) che si stanno scaldando per questa sfida che si preannuncia molto dura, sarà preziosa.

Intanto, oltre al presidente della Piccola Industria, i bene informati riferiscono che nella formazione del consenso, le attenzioni degli aspiranti al vertice di Confindustria si stanno rivolgendo al voto del presidente dei Giovani Industriali Alessio Rossi, vicepresidente di diritto nella squadra di Vincenzo Boccia e che in Consiglio generale dispone di un pacchetto cospicuo di sei voti (su 183 complessivi).

A chi fra Mattioli, Orsini, Bonomi, Pasini e Illy andranno le preferenze dei Giovani? Le indiscrezioni sono che Rossi si allineerà molto probabilmente alle scelte che farà Unindustria Roma, associazione che in futuro l’imprenditore potrebbe presiedere…