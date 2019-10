Confindustria, Montanino lascia. Nuovo economista nel post-Boccia

Il capo economista di Confindustria Andrea Montanino lascia la guida del Centro Studi di Viale dell'Astronomia. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, questa mattina Montanino ha riunito tutti i suoi collaboratori per comunicare loro l’interruzione del rapporto di lavoro con l'associazione degli imprenditori.

Si tratta, fa sapere la Confindustria, di un mancato rinnovo deciso di comune accordo fra l'economista e il direttore generale Marcella Panucci (Montanino era in aspettativa dal Ministero dell'Economia): i due hanno convenuto che fosse inutile firmare un nuovo contratto di sei mesi, volendo lasciare la decisione sulla scelta del sostituto al nuovo presidente. Non è escluso che Montanino possa tornare.

“Preferirei non parlarne”, ha risposto ad Affaritaliani.it il capo economista del CsC contattato in merito alla notizia. In un primo momento, l'indiscrezione poi verificata aveva fatto il giro del Sistema, sorprendendo qualche associato perché Montanino era ritornato in Confindustria solo nel 2018 andando a sostituire Luca Paolazzi dopo aver ricoperto ruoli dirigenziali presso la Commissione europea, il Tesoro e il Fondo monetario come direttore esecutivo. Un curriculum di assoluta eccellenza.