Confindustria, telefonata di Bonomi a Mattioli. L'incontro che cambia la corsa

Bonomi chiama Mattioli per un incontro che potrebbe imprimere una svolta alla corsa alla presidenza della Confindustria. Secondo quanto risulta da ambienti torinesi, si è svolto stamane un faccia a faccia fra il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi e la vicepresidente di Confindustria con delega all'internazionalizzazione Licia Mattioli.



Il milanese Bonomi e la torinese "d'adozione" Mattioli sono due dei tre candidati (assieme al bresciano Giuseppe Pasini) che aspirano a raccogliere il 26 marzo l'eredità di Vincenzo Boccia alla guida della più grande associazione italiana degli imprenditori.

Non è ancora chiaro qual sia stato il motivo dell'incontro fra i due industriali che ai nastri di partenza hanno collezionato il maggior consenso nella confederazione in fase di raccolta delle autocandidature (oggi scade il termine per mettere insieme tutte le firme da presentare ai saggi di Viale dell'Astronomia). A quanto risulta, però, è stato Bonomi, che in questa tornata elettorale confindustriale appare come l'uomo da battere, a chiedere un faccia a faccia alla Mattioli.

Che cosa si saranno detti? Al momento le carte sono ancora coperte.

