Confindustria, UniLazio compatta su Bonomi. "Audizioni" in Toscana Nord

Unindustria Lazio compatta su Carlo Bonomi mentre Confindustria Toscana Nord ovvero la macro associazione che raggruppa Prato, Lucca e Pistoia valuta il da farsi fra i due candidati lombardi, dopo aver “audito” la scorsa settimana il numero uno di Assolombarda e, ieri, il capo degli industriali bresciani Giuseppe Pasini.





A due giorni dal Consiglio generale di Confindustria che sceglierà i saggi incaricati di registrare le auto candidature, di sondare il Sistema e di dare alla confederazione un nuovo presidente, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it ieri sera il Consiglio generale di Unindustria Lazio ha affrontato il tema del post-Boccia, discussione da cui è emerso che la territoriale che raggruppa gli industriali del Lazio voterà compatta per Bonomi.



Capitolo invece ancora aperto per gli imprenditori di Toscana Nord (dove pare però che il numero uno di Assolombarda abbia riscosso degli apprezzamenti) e per i Giovani di Confindustria: le due associazioni attendono di capire quali saranno i programmi degli aspiranti alla presidenza.



L’associazione presieduta da Alessio Rossi, da cui dipende un cospicuo pacchetto di voti, terrà giovedì un comitato di presidenza dove verrà aperto il file, riunione a cui seguirà poi nei giorni successivi un Consiglio generale. Intanto, RadioConfindustria registra una telefonata fatta da Licia Mattioli a Pasini, chiamata fatta, si vocifera, per tessere alleanze. Richieste che però Mr Feralpi ha gentilmente declinato, tirando in ballo il patto di ferro siglato con il triestino Andrea Illy.

@andreadeugeni