Confindustria, Vincenzo Boccia: "Manovra? Serve andare oltre per la crescita"

"Il vero cambiamento è la crescita economica e occupazionale del Paese. Bisogna tornare ai fondamentali dell'economia per darci grandi obiettivi politici". E' quanto dichiara Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, in un'intervista ad Affaritaliani.it a margine del 34° convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri. "Le sfide davanti a noi sono di ridurre i divari tra territori e persone. Lo faremo solo con l'incremento dell'occupazione e la riattivazione dell'ascensore sociale. Il che significa investire su formazione, scuola, università, istituti tecnici, alternanza scuola lavoro e avere una grande attenzione sul piano di inclusione dei giovani", spiega Boccia.

"Occorre attuare una politica anticiclica, per questo diciamo di andare oltre la legge di bilancio", prosegue il presidente di Confindustria. "Ci sono circa 70 miliardi di risorse gia stanziate e non spese per attivare cantieri superiori ai 100 milioni. Occorre fare analisi opera per opera e attivare questi cantieri quanto prima".

E alla domanda di Affaritaliani.it se la manovra del governo Conte bis sia poco coraggiosa Boccia risponde così: "Sì, ma questa è una manovra di bilancio su cui non avevamo grandi aspettative visto il nodo risorse e il debito pubblico. E' una manovra che vediamo con un grande senso di responsabilità ma diciamo che anziche concentrarci su questa manovra concentriamoci su un piano di medio termine e attiviamo i cantieri attraverso le risorse gia stanziate".

