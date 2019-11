Enel, utile netto a 6,1 mld (+27%). Al 2022 investimenti per 28,7 mld

Enel: in piano piu' fonti finanziamento sostenibili, al 43% su debito in 2022 - A settembre e ottobre 2019 Enel ha lanciato le prime obbligazioni SDG-linked della storia, sia sul mercato del dollaro che su quello dell'euro. Le fonti di finanziamento sostenibili rappresentano oggi il 22% circa dell'indebitamento lordo totale di Enel. Nel piano 2020-2022 si prevede che l'incidenza delle fonti di finanziamento sostenibili, quali le obbligazioni SDG-linked, sull'indebitamento lordo di Enel aumentera' al 43% circa nel 2022 e al 77% circa nel 2030 rispetto all'attuale 22% circa, con netta riduzione del costo dell'indebitamento.

Enel: conferma dividendo minimo garantito, target a 0,40 euro al 2022 - Enel nel piano 2020-2022 conferma il dividendo minimo garantito e alza il target per i prossimi anni. Nel piano appena annunciato e che sara' presentato alla comunita' finanziaria a Milano, Enel assicura che continuera' a corrispondere, lungo l'arco di piano, il piu' elevato tra un dividendo del 70% sull'utile netto ordinario consolidato e un dividendo per azione (dps) minimo garantito, con un tasso annuo di crescita composto dell'8,4% del dps implicito e del 7,7% del dps minimo. La solidita' della strategia di Enel e la fiducia nel raggiungimento dei suoi obiettivi consentono di aumentare il dividendo minimo di 1 centesimo di euro per azione nel 2020 e 2021 rispetto ai target previsti nel piano precedente, oltre che a fissare un nuovo dividendo minimo di 0,40 euro per azione nel 2022.