Ferrari mette Fca nel mirino, per la borsa vale più di Peugeot o Renault

La ricaduta dell’Italia in recessione tecnica gela Piazza Affari che dopo un gennaio al galoppo apre febbraio in calo, ma non arresta la corsa della Ferrari che in settimana ha reso noti buoni conti 2018 e una guidance per l’anno appena partito che è apparsa migliore delle attese degli analisti. Risultato: dai broker sono piovuti giudizi positivi che hanno consentito al titolo di chiudere la settimana a 110,6 euro per azione, quasi il 10% in più della precedente ottava e oltre il 13% sopra i livelli a cui oscillava il titolo un anno fa.

La capitalizzazione di mercato del “cavallino”, che dopo i 4 modelli lanciati nel 2018 si prepara a lanciarne altri 5 sul mercato nel corso dell’anno, è così risalita a 20,9 miliardi (il 15 giugno scorso, col titolo al massimo storico di 29,5 euro, aveva toccato i 24 miliardi) portandosi a poca distanza da quella di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) da cui Ferrari venne scorporata a fine 2015 e che pure ha chiuso la settimana in rialzo del 2,5% (+1% solo nella seduta di venerdì) a 15,07 euro e che vale poco più di 23,2 miliardi di euro.

Allargando lo sguardo all’intero comparto automobilistico mondiale, reduce da 12 mesi decisamente difficili almeno sotto il profilo borsistico, Ferrari è riuscita a superare altri nomi noti come le francese Renault (in calo del 26,6% sui 12 mesi), la cui capitalizzazione di borsa è calata sotto i 18,2 miliardi di euro, e Peugeot (+22,2%) che si è portata a poco più di 20,1 miliardi, superando la connazionale, e ad avvicinarsi alla coreana Hyundai (-17,6%), 21,6 miliardi di euro di capitalizzazione.

E viste le premesse per l’anno appena partito, che dovrebbe registrare un aumento dei ricavi netti dai 3,4 miliardi del 2018 ad almeno 3,5 miliardi, dell’Ebitda da 1,1 a 1,2-1,25 miliardi e dell’utile per azione da 3,40 a 3,50-3,70 euro anche grazie all’atteso effetto positivo di prezzo/mix di prodotti venduti a partire dalla seconda metà del 2019, non è detto che la corsa del produttore modenese, controllato dalla famiglia Agnelli tramite Exor (socia al 22,9% ma col 32,75% dei diritti di voto) non possa proseguire.

Il settore delle auto di lusso è infatti più “resiliente” ossia riesce a mantenere meglio le posizioni anche durante i periodi di recessione. Il mix di vendita della Ferrari su area geografica, poi, appare ben equilibrato e in grado di non risentire della decelerazione in corso in Italia e, più moderatamente, in Europa. Ferrari lo scorso anno ha venduto 9.251 vetture: di queste il 46% è stato immatricolato in Europa e Medio Oriente, il 32% in America, l’8% in Cina (comprese Hong Kong e Taiwan) e il 14% nel resto dell’Asia.

Nella sua corsa il “cavallino” ha già superato, in termini di capitalizzazione, molti concorrenti asiatici, penalizzati negli ultimi mesi dalle misure protezionistiche varate da Donald Trump e dai timori, ora in parte rientrati, di ulteriori rialzi dei tassi ufficiali americani che storicamente giocano contro le economie emergenti. A pagare lo scotto maggiore sono stati i produttori cinesi Dongfeng Motor Group, Chongqing Changan Automobile e Baic Motor, che hanno visto più che dimezzate le proprie quotazioni negli ultimi 12 mesi ed ora valgono in borsa rispettivamente 7,9, 5 e 4,7 miliardi di euro.

Appena meglio ha fatto la connazionale Faw Car (-43%), la cui capitalizzazione è crollata sotto gli 1,5 miliardi di euro, ossia meno della metà di Brembo (3,3 miliardi) e circa un quarto della capitalizzazione di Pirelli (5,7 miliardi). Anche l’indiana Tata Motors, storico partner del gruppo Fiat e da oltre un decennio proprietaria dei marchi di lusso Jaguar e Land Rover (rilevati da Ford nel 2008 per 2,3 miliardi di dollari, circa 2 miliardi di euro attuali), ha subito pesanti contraccolpi vedendo la sua capitalizzazione crollare del 53% a 7 miliardi di euro.

Se è vero che il secolo in corso è destinato a essere “il secolo dell’Asia”, sarebbe interessante capire se vi sia spazio per nuove alleanze o fusioni tra Ferrari (e Fca) e qualche produttore indiano o cinese. Industrialmente la storia potrebbe essere molto interessante, peccato che i mercati in questione non siano esattamente aperti ai capitali internazionali quanto lo sono quelli americano ed europei, Italia compresa. Una asimmetria che Donald Trump è intenzionato a ridurre, se non rimuovere del tutto, continuando a esercitare pressioni su Pechino con la minaccia di nuovi rialzi dei dazi sulle esportazioni cinesi. Chissà che a beneficiarne non possa essere, almeno in parte, anche il “cavallino” modenese.