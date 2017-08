Gangtai Group: perfezionata l’acquisizione dell’85% di Buccellati

Gangsu Gangtai Holding (Group) Co. Ltd, gruppo cinese quotato alla Borsa di Shanghai, ha perfezionato oggi il closing dell’operazione di acquisizione di una quota azionaria pari all’85% di Buccellati Holding Italia precedentemente detenuta da Clessidra e dalla famiglia Buccellati. L’operazione è stata conclusa sulla base di 230 milioni di Euro di Equity Value per il 100% della società. Buccellati, fondata a Milano nel 1919, rappresenta un’eccellenza italiana a livello mondiale nel settore dell’alta gioielleria, rinomata soprattutto per artigianalità, design e unicità delle sue creazioni. I gioielli Buccellati sono riconosciuti per le distintive tecniche di incisione utilizzate, risalenti alle antiche tradizioni dei laboratori orafi italiani del Rinascimento. L’azienda ha un’ampia presenza internazionale, in particolare in Europa, soprattutto in Italia, Francia e Regno Unito e negli Stati Uniti, sia attraverso negozi di proprietà sia attraverso accordi distributivi. L’accordo, come già annunciato lo scorso dicembre, prevede oltre all’acquisizione della quota da parte del gruppo cinese anche il mantenimento del restante 15% delle azioni da parte di Clessidra e della famiglia Buccellati. A conferma della continuità con la tradizione, i principali membri della famiglia fondatrice manterranno inoltre il proprio ruolo manageriale all’interno dell’azienda. Il closing dell’operazione, che avviene a seguito delle necessarie approvazioni da parte delle autorità cinesi, è stato ufficializzato in occasione di una conferenza stampa svoltasi oggi a Milano, alla presenza di Xu Jiangang, fondatore e presidente di Gangtai Group, di Andrea Buccellati, che manterrà il proprio ruolo di Presidente Onorario e Direttore Creativo della maison e del CEO di Buccellati Gianluca Brozzetti, confermato alla guida dell’azienda dal nuovo azionista. “Siamo molto contenti di aver portato a compimento questa acquisizione” ha commentato Xu Jiangang – “La nostra volontà è mantenere l’identità di Buccellati, valorizzando gli elementi che fanno del brand uno dei più noti a livello mondiale nel settore dell’alta gioielleria, tra i quali l’artigianalità, il design e l’originalità, che sono l’eredità della gioielleria italiana”. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto Xu Jiangang - è di migliorare la presenza internazionale di un brand già iconico come Buccellati. A tale scopo abbiamo definito con il Management un piano di investimenti da 200 milioni di Euro nei prossimi cinque anni, grazie al quale contiamo di assicurare una forte crescita nei mercati dove il brand è già presente quali Italia, Europa e Nord America, ma soprattutto di sviluppare nuovi mercati come Cina, Asia, Medio Oriente e Est Europa”. “La nostra famiglia ha creato questo brand quasi 100 anni fa” – ha commentato Andrea Buccellati, Presidente Onorario di Buccellati – “e attraverso la nostra creatività e artigianalità ha costruito uno stile inconfondibile e unico al mondo nel settore dell’alta gioielleria e dell’argenteria. Continueremo anche oggi a dedicarci allo sviluppo della società”. “La volontà rappresentata dal nuovo azionista” – ha concluso Andrea Buccellati – “è quella di preservare le peculiarità dell’azienda e tra queste certamente l’eccellenza, l’artigianalità e la qualità della manodopera. L’indicazione del gruppo Gangtai di voler mantenere la produzione in Italia rappresenta un impegno importante in questa direzione”. “Guidati dal Fondo Clessidra, negli ultimi tre anni abbiamo conseguito risultati molto incoraggianti, registrando una crescita di oltre il 60% rispetto alla base di partenza” - ha commentato Gianluca Brozzetti, CEO del Gruppo Buccellati – “riteniamo di aver preparato le basi per un percorso di ulteriore crescita, grazie al supporto e gli investimenti del nuovo azionista Gangtai, che finanzierà un piano di apertura di 88 nuovi negozi monobrand, insieme a importanti investimenti in marketing e sul prodotto”. Nell’ambito dell’operazione, i venditori sono stati affiancati da Mediobanca, Unicredit e Partners CPA, per gli aspetti finanziari mentre e dagli studi Gattai Minoli Agostinelli & Partners, Pedersoli Studio Legale e MN Tax & Legal per gli aspetti legali. L’acquirente è stato invece affiancato per gli aspetti finanziari da Guotai Junan Securities Co. Ltd e dagli studi Simmons & Simmons e Grandall Law Firm per gli aspetti legali.