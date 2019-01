Graded: minibond per 1,5 milioni di euro per sostenere investimenti e crescita

Un prestito obbligazionario per un importo di 1,5 milioni di euro per Graded spa, società che opera nel settore dell’efficientamento energetico, sottoscritto interamente dal fondo di private debt HI CrescItalia Pmi Fund. Il prestito obbligazionario, di tipo senior unsecured, finalizzato a rafforzare i programmi di sviluppo, ha una durata di cinque anni e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di preammortamento iniziale. L’operazione è stata portata a termine dallo Studio Fiordiliso&Associati e lo Studio Mazzei, Commercialisti e revisori, che hanno agito come advisor dell’emittente. Graded è una energy saving company (ESCo) che opera, in Italia e all’estero, progettando e realizzando soluzioni energetiche integrate, ad alta efficienza tecnologica, alimentate da fonti rinnovabili, per clienti pubblici e privati. Dall’ottobre del 2017 la società è entrata in “Elite”, il programma di Borsa Italiana e Confindustria destinato alle imprese ad alto potenziale per supportarne il percorso di crescita legato a innovazione e internazionalizzazione.

“L'emissione di questo bond va a rafforzare i nostri piani di sviluppo in una fase di espansione degli investimenti e rappresenta un importante riconoscimento del percorso di crescita e innovazione in atto”, commenta Vito Grassi (nella foto), amministratore unico della società, nonché numero uno di Confindustria Campania.

“Con la sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso da Graded, realtà ambiziosa e dinamica che siamo lieti di accompagnare nella nuova fase di crescita e sviluppo, prosegue positivamente il programma di investimento del nostro fondo”, commenta a sua volta Paolo Massi, gestore di HI CrescItalia PMI Fund.

HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge Invest Sgr con la consulenza di CrescItalia Holding, è specializzato in investimenti in obbligazioni e finanziamenti diretti a piccole e medie imprese italiane e privilegia società che si contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di un’adeguata struttura di bilancio e di un efficace sistema di governance.