Luxottica, fatturato e utili in crescita nei primi 6 mesi

Luxottica ha chiuso il primo semestre con un utile netto adjusted di 567 milioni di euro, in crescita del 6,7% (+3,5% a cambi costanti). Il fatturato del periodo e' invece ammontato a 4,917 miliardi, in crescita del +4,2% rispetto ai primi sei mesi del 2016 (+1,8% a cambi costanti). L'utile operativo adjusted e' stato pari a 899 milioni (+4,9%).

"Siamo molto soddisfatti dei risultati dei sei mesi. Le nuove strategie e la riorganizzazione del gruppo stanno gia' producendo i benefici attesi: vendite in aumento, redditivita' in accelerazione e una forte generazione di cassa", hanno commentato Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo, e Massimo Vian, amministratore delegato Prodotto e Operations di Luxottica. "Abbiamo abbandonato ogni logica promozionale riportando al centro della nostra offerta la qualita' del prodotto e del servizio, i marchi e l'esperienza d'acquisto. E' un investimento che facciamo sul futuro delle nostre catene, dei nostri marchi e dell'intero settore dell'ottica", hanno aggiunto.

Luxottica: per fusione Essilor obiettivo ok antitrust entro 2017

Il progetto di integrazione tra Essilor e Luxottica prosegue il suo percorso, con l'avanzamento delle procedure antitrust in tutte le giurisdizioni. Lo comunica la societa' fondata da Leonardo Del Vecchio. L'obiettivo comune delle due societa', in collaborazione con le competenti autorita', e' quello di chiudere il processo antitrust intorno alla fine dell'anno. Essilor e Luxottica - prosegue la nota - hanno notificato congiuntamente alle autorita' antitrust di tre delle cinque giurisdizioni le cui approvazioni rappresentano condizioni sospensive per il closing dell'operazione, ovvero Stati Uniti, Canada e Brasile. Negli Stati Uniti e in Canada le due societa' sono entrate nella fase della 'seconda richiesta', come previsto per transazioni di tali dimensioni. In Cina, la quarta giurisdizione la cui approvazione rappresenta una condizione sospensiva, la transazione proposta e' sotto la revisione del Mofcom, e l'accettazione della notifica e' prevista a breve. In Europa, la quinta giurisdizione la cui approvazione rappresenta una condizione sospensiva, le due societa' stanno mantenendo un dialogo aperto e costruttivo con la Commissione nel contesto della fase di pre-notifica e si aspettano di poter formalmente notificare l'operazione nelle prossime settimane. Le due societa' hanno gia' ottenuto il via libera all'operazione in Russia e in India. In altre giurisdizioni rilevanti, le due societa' hanno notificato l'operazione e stanno mantenendo un dialogo aperto e costruttivo con le autorita' antitrust.